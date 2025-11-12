Студентка из Калининграда лишилась 11 млн рублей после угроз мошенников

20-летняя студентка из Калининграда, которая по совместительству является членом совета директоров организации по поставке электроэнергии, перевела мошенникам 11 млн рублей. Об этом сообщают в официальном телеграм-канале УМВД России по Калининградской области.

По словам потерпевшей, в мессенджере ей пришло сообщение с просьбой подтвердить свою зачетную книжку, после чего ей пришел код, при помощи которого мошенники получили доступ к ее личному кабинету на портале госуслуг. После этого ей стали поступать звонки от якобы представителей различных государственных организаций. Собеседники утверждали, что от имени потерпевшей выполняются денежные переводы на зарубежные счета. Злоумышленники угрожали финансовыми последствиями, а также уголовной ответственностью за спонсирование недружественного государства. Девушке запретили рассказывать кому-либо о том, что в отношении нее проводится проверка, ссылаясь на то, что она не имеет право разглашать подробности и за это предусмотрено наказание. Чтобы избежать уголовной ответственности, мошенники настоятельно рекомендовали задекларировать все сбережения.

«Аферисты постоянно были с потерпевшей на связи, а их угрозы звучали настолько убедительно, что она поверила мошенникам и сняла все деньги со счетов. После этого ей назначили встречу с лжесотрудником силового ведомства, которому потерпевшая передала 11 миллионов рублей. Взамен ей дали фальшивый документ о декларировании денежных средств. Когда девушка рассказала о случившемся своей подруге, та объяснила, что это мошенническая схема и убедила ее обратиться в полицию», — говорится в сообщении ведомства.

Следователь ОМВД возбуждил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.