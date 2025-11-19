Вечерний @Калининград: богема 80-х, мольба о кильке и в Минске дешевле

Жители региона часто сравнивают цены на продукты в столичных магазинах с калининградскими (обычно не в пользу последних). «Новый Калининград» ранее также проводил мониторинги в Москве и Санкт-Петербурге. В ноябре наш корреспондент побывал в Минске и, пользуясь случаем, решил сравнить цены на продукты в магазине Green с калининградскими. Условная продуктовая корзина в белорусском супермаркете оказалась немного дешевле, хотя объём упаковок ряда товаров был больше. Подробности — в обзоре по ссылке.

Областной суд 18 ноября оставил в силе миллионный штраф, наложенный на центр исторической реконструкции «Кауп» за публикацию фотографий с закрытой вечеринки 18+. Организация пыталась добиться отмены решения суда первой инстанции, однако апелляционная инстанция признала выводы о «пропаганде нетрадиционных сексуальных практик» обоснованными, передаёт корреспондент «Нового Калининграда» из зала суда.

Что представляла собой калининградская литературно-художественная среда 80-х годов, чем в этом плане наш город отличался от Ленинграда, почему перестройка, несмотря на принесённые ею свободы, заставила многих отказаться от занятий творчеством, где и благодаря кому в Калининграде было популярное место встреч андеграундных художников и литераторов? Об этом и о многом другом — во второй части интервью с известным калининградским писателем Вадимом Храппой, автором книг «Ульмигания» (16+), «От Адамова яблока до яблока раздора» (16+), «Фонтан сирены» (6+) и многих-многих других.

Продолжаем изучать подшивки «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. На очереди — третья неделя ноября.

Обзор: Мария Власенкова, фото «Новый Калининград»; также в материале использованы фотографии фотофонда ГАКО и сообщества «Ночной Кауп» в соцсети «Вконтакте»