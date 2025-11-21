Вечерний@Калининград: вина врача, прогнозы Ярошука и отставки в правительстве

Сенатор Совета Федерации Александр Ярошук в интервью корреспонденту «Нового Калининграда» поделился своим мнением касательно животрепещущих политических вопросов — СВО и провокаций прибалтийских республик. Бывший мэр Калининград дал и свой прогноз по срокам завершения СВО — по его мнению, все закончится летом или, «может быть, еще раньше». А вот что точно не закончится — так это провокационные высказывания прибалтийских стран и Польши, которых Ярошук сравнил с маленькими собачками: «Бывает, идёшь, и шавки, такие маленькие собачки, которые гавкают так противно и агрессивно накидываются... Но никогда не укусят тебя».



Полностью интервью бывшего градоначальника, ныне занимающего пост сенатора, читайте на следующей неделе.

В правительстве Беспрозванных начались первые отставки — министр регионального контроля Денис Белозеров, который за год так и не избавился от приставки «и.о», ушел по собственному желанию. Вместо него обязанности исполняет его заместитель Никита Михалев.

В Калининградскую область Денис Белозёров переехал из Якутии, где занимал должность вице-премьера республиканского правительства. В Калининграде он стал замглавы администрации и председателем комитета муниципального контроля. В новый состав регионального правительства он вошел в ноябре 2024-го.

Потеря человека, маленького или взрослого, — это большая трагедия для семьи, но не всегда в смертях, происходящих в медучреждениях, виноваты врачи. Именно так областной минздрав прокомментировал уголовное дело о халатности по фактам, выявленным в Региональном перинатальном центре. Как подчеркнул глава ведомства Сергей Дмитриев, выводы необходимо делать после проведения качественной экспертизы, в которой, в том числе, заинтересован и сам минздрав. Экспертиза поможет принять решения для исключения подобных ситуаций в будущем, а также может привести и к кадровым решениям, если вина медсотрудника будет доказана. Правда жизни этим уже не вернешь.

«Недвижимость Нового Калининграда» продолжает изучать рынок долгосрочной аренды квартир Светлогорска. На этой неделе мы подробно остановились на трехкомнатных квартирах, которых в городе оказалось гораздо меньше, чем студий, «однушек» и «двушек». Тем не менее самые дорогие объекты среди «трешек» оказались дешевле, чем жилье с меньшим количеством комнат. К примеру, если самую дорогую однокомнатную квартиру двумя неделями ранее можно было снять за 100 тыс. руб., то сейчас за 90 тыс. жильцам предлагают трехуровневый пентхаус. Подробности — в нашем обзоре.

Текст: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда»; в материале также использовано фото пресс-службы правительства и с сайта «Циан»