Вечерний@Калининград: боль археологов, особенный дом и «сюрпризы» общепита

В ноябре общественность всколыхнула история о том, как строители велодорожки «От косы до косы» прошлись техникой по могильникам тысячелетней давности в микрорегионе Гребитен. Однако, как утверждают калининградские археологи, это лишь «вершина айсберга», на самом же деле ситуация с отношением к «пластам истории» в регионе куда более плачевная.

Если верить археологам, то в Калининградской области существует системная проблема, при которой строительство ставится выше сохранения исторического наследия, а действия органов охраны этому способствуют. «В конечном итоге можно констатировать, что вред археологическим памятникам Калининградской области, вызванный действиями чиновников, по масштабности уже, вероятно, превысил ущерб, наносимый черными копателями», — полагает калининградский археолог Ирина Иптышева,. Если же верить властям, то всё в регионе делается по закону. При этом становится очевидным, что наука, изучающая прошлое человечества, отодвигается на задний план. Почему уникальное археологическое наследие уходит под ковши экскаваторогв и каким образом места, где когда-то жил Кант, застраивают без предварительных научных изысканий, рассказываем в нашей публикации.





Областные власти приоткрыли «завесу тайны», поведав, кто же все-таки принял решение о внеочередном капитальном ремонте элитного дома на улице Эпроновской, 20, где в сентябре 2024 года сгорел пентхаус. Вопрос этот интересовал не только любопытных журналистов, но и жителей аварийных домов в Калининграде и области, десятилетиями терпящих протекающие крыши, изъеденные плесенью стены, затопленные фекалиями подвалы. Как следует из ответа областного правительства на запрос «Нового Калининграда», власти региона пришли к выводу, что дом напротив Рыбной деревни требует срочного ремонта крыши за счет дополнительной субсидии областного бюджета, «чтобы предотвратить дальнейшее разрушение конструкций». Решение было принято на совещании, в котором участвовали как представители нескольких министерств и Фонда капремонта, так и собственники помещений пострадавшей от пожара новостройки. На восстановление дома на Эпроновской будет выделено 16,26 млн руб. из областного бюджета, софинансирование со стороны собственников не предусмотрено. Работы планируют завершить до 31 декабря следующего года. Не знаем как у вас, а у нас от такого «ответа» властей вопросов только прибавилось. Правда, задать их, видимо, придется прокуратуре. Возможно, там сумеют выяснить, в чем секрет «особенного дома» и чем его обитатели отличаются от жителей аварийного жилья, которые годами получают отписки от властей, сдвигающих сроки капремонта их жилья.





В понедельник региональное управление Роспотребнадзора сообщило о приостановке деятельности сразу двух точек общепита. Речь идет о калининградском ресторане «Редюит» и светловском кафе «ПроЕду» . Работу обоих заведений временно запретили по одной причине: отравление посетителей. Проверки точек общепита выявили серьезные нарушения. В частности, на кухне ресторана «Редюит» было нарушено товарное соседство при хранении пищевой продукции; отсутствовали дезинфекционные средства, а внутренняя отделка производственных помещенийиз-за повреждений не позволяла проводить ежедневную влажную уборку и санобработку. В светловском кафе проблем оказалось еще больше: помимо всего вышеперечисленного, проверяющие обнаружили, что сотрудники и гости заведения пользуются одним санузлом, работников кухни не проверяют на наличие заболеваний, ко всему прочему «объект общественного питания оказался заселён тараканами». При этом, если руководство «Редюита» предпочло воздержаться от комментариев по поводу итогов проверки, в кафе «ПроЕду», напротив, решили высказаться как по поводу незадачливых посетителей, пожаловавшихся на отравление после посещения заведения, так и насчет... проверяющих Роспотребнадзора. В частности, в точке общепита заявили, что проводившая проверку сотрудница надзорного ведомства была без головного убора и лишь «улыбалась» в ответ на сделанные замечания. Да и в целом выводы Роспотребнадзора — «это неправда», которая больше похожа на «специальный заказ». Что до отравившейся гостьи, то она якобы пыталась вернуть деньги за «целиком» съеденное блюдо, да и в инфекционку обратились не сразу, а «только через сутки». В заключение в заведении сообщили, что и так планировали закрыться «на реновацию», предположив, что «как „ПроЕду“ существовать мы уже не будем, будет новая концепция». Хотелось бы верить, что изменится не только концепция, но и отношение к гостям в целом и требованиям СанПиНа в частности.





В 2017 году областные власти решили вдохнуть жизнь решили в разрушавшийся на глазах и потерявший городской статус Железнодорожный. С тех пор в бывшем Гердауэне действительно многое поменялось. Мы решили проверить, на какой стадии сегодня находится превращение посёлка в приманку для туристов. Подробности — в нашем фоторепортаже

Текст: Оксана Шевченко, фото «Нового Калининграда»