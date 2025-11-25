Вечерний @Калининград: Ярошук об СВО, Туркин о взносах и семья о жизни в гараже

Александр Ярошук руководил Калининградом почти 13 лет, после чего ушёл сначала в Госдуму, а потом и в Совет Федерации, где сейчас входит в комитет по обороне и безопасности. В середине ноября он отметил своё 60-летие, после чего согласился на интервью «Новому Калининграду». В ходе беседы сенатор рассказал, готов ли, по его мнению, регион к вооружённому конфликту с соседями, объяснил, почему вернул детей в Россию, а также ответил на вопросы, как на него повлиял патриарх Кирилл, не скучает ли он по креслу мэра города и ошибался ли, когда занимал его. Поскольку «Новый Калининград» не берет денег у властей за PR, мы имеем возможность задавать те вопросы, которые интересны нам и нашим читателям. Поэтому рекомендуем.

Во вторник, 25 ноября, в суде Ленинградского района Калининграда должно было состояться очередное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении экс-руководителя Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Олега Туркина и шести его подчиненных. Но, как «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного суда, ранее поступило ходатайство о замене защитника, поэтому рассмотрение дела отложили. В ходе заседания выяснилось, что заместитель гендиректора Фонда Сергей Сызин решил вообще отказаться от защиты. «Новому Калининграду» удалось во вторник побеседовать с Олегом Туркиным и Сергеем Сызиным. «Напишите, что жители могут не волноваться за свои взносы, так как они расходуются только на капитальный ремонт домов — проектирование, изыскания, обследование зданий и непосредственно строительно-монтажную работу», — сказал Туркин.

Семья из Полесского района рассказала «Новому Калининграду» о своих мытарствах. С 25 октября супруги из поселка Григорьевка — Людмила Полищук и Сергей Горгола — с детьми-первоклассниками вынуждены были жить в гараже. Причиной тому стал ремонт кровли в многоквартирном доме, бывшем бараке, который местные власти начали делать осенью. В ходе работ рухнул дымоход над соседней квартирой, в жилище Людмилы и Сергея появились дыры на потолке, нельзя было пользоваться печкой. Чтобы не жить с маленькими детьми в холоде, семейство перебралось в гараж. Другого жилья им не предоставили. В ситуации разбирался наш корреспондент.

В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили водитель-экспедитор, ветеринарный врач, торговый представитель, учитель физики и механик цеха.

Обзор: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»