Вечерний@Калининград: музыка стройки, без нового выходного и трамвайная сеть

Элитный дом «Villa Лидия», строительством которого занимается сестра председателя Заксобрания Андрея Кропоткина Наталья Мазилкина, вновь оказался в центре внимания — на этот раз прокуратуры. Надзорный орган инициировал проверку стройки, с которой тесно соседствуют музыкальная школа им. Глиэра и жилой дом на ул. Минина и Пожарского. Причина — башенный кран в опасной близости от детского учреждения.







В Ростехнадзоре в свою очередь нарушений не нашли — строительный объект находится «в городских стесненных условиях». Несмотря на то, что стрела крана выходит за границы ограждения, «перемещение груза происходит без нарушения границ опасной зоны, на минимальных скоростях», утверждают в ведомстве. Преподаватель школы жалуется на проблемы, возникающие у школы из-за стройки, и прогнозирует сложности после того, как в новую пятиэтажку заселятся жители. Подробнее читайте в публикации по ссылке.

В связи с установлением новой памятной даты 9 апреля — Дня героического штурма и взятия Кенигсберга, — депутат горсовета из числа коммунистов Сергей Севостьянов предложил коллегам выйти с инициативой на уровень регионального заксобрания по принятию закона «О праздничных днях и памятных датах в Калининградской области». Согласно одному из пунктов проекта, 9 апреля в регионе должно стать выходным днём. Однако предложение коллеги народные избранники не оценили. Государственный праздник, по словам депутатов, и так предусматривает праздничные мероприятия, а предоставление сотрудникам времени на «проявление патриотизма» остаётся на совести работодателя. Но не все потеряно — Севастьянову предложили доработать документ и предусмотреть вопрос финансовых компенсаций работодателям. Только после этого можно будет решить судьбу потенциального нового нерабочего дня в Калининградской области.

Перейдем к «трамвайным» событиям. Так, власти Калининграда планируют заложить в бюджет 2026 года проектирование всей трамвайной сети Калининграда, отметила глава администрации Елена Дятлова. Чиновница также добавила, что город не потянет масштабную реконструкцию трамвайных путей за свой счёт: «Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных много работает на федеральном уровне, чтобы получить денежные средства именно из федерального бюджета на реализацию такого рода мероприятия, потому что подвижной состав у нас обновлён, а вот качество трамвайной сети оставляет желать лучшего».

Тем временем министерство градостроительной политики региона издало приказ о подготовке проекта планировки территории и межевания территории бывшего трамвайного кольца на проспекте Победы в районе ул. Радищева. Инициатором планировки территории выступает ООО «Геоцентр». Ранее заместитель главы администрации Игорь Шлыков сообщал, что участок планируется использовать для «организации хранения производственного оборудования и инвентаря, паркования собственных транспортных средств, а также организации парковки для посетителей». В общем, не для трамвая.

Продолжаем изучать подшивки «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990-й год. На очереди — последняя неделя ноября, которая сопровождалась криминогенной обстановкой. В газетах часто печатались советы представителей правоохранительных органов о том, как защитить квартиру от воров. Лучшим выходом начальник отдела охраны УВД посчитал установку домофона. Подробности — по ссылке.

Текст: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда»