Горвласти планируют заложить проектирование всей трамвайной сети в бюджет-2026

Власти Калининграда планируют заложить в бюджет 2026 года проектирование всей трамвайной сети Калининграда. Об этом после оперативного совещания в мэрии города 26 ноября сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

«Мы взяли это себе в обязательство на следующий год. При формировании бюджета заложили разработку проектной документации на всю трамвайную сеть, разбив ее по этапам, чтобы это было порционно — мы бы выходили из экспертизы и получали проектную документацию. Что бы хотелось? Конечно, хотелось бы прямое финансирование, потому что это проще и легче для бюджета», — отметила Дятлова.

Дятлова добавила, что при прямом финансировании «в стоимость контракта не входит стоимость денег».

«При существующей ключевой ставке достаточно большое удорожание идет по контракту, — продолжила чиновница свою мысль. — Поэтому мы, конечно, хотели бы, я этого даже не скрываю, получить прямое финансирование. Дальше решение будет приниматься исходя из выполнения Калининградом своих обязательств по разработке проектной документации».

Кроме того, Елена Дятлова напомнила, что Калининграде не потянет масштабную реконструкцию трамвайных путей за свой счёт.

«Местный бюджет это просто не потянет. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных много работает на федеральном уровне, чтобы получить денежные средства именно из федерального бюджета на реализацию такого рода мероприятия, потому что подвижной состав у нас обновлён, а вот качество трамвайной сети оставляет желать лучшего», — заключила она.

Ранее Елена Дятлова уже сообщала, что у Калининграда нет средств на одновременное развитие троллейбусной и трамвайной сети.