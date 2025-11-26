Депутаты горсовета не поддержали идею сделать 9 апреля выходным днём

Депутат горсовета Сергей Севостьянов предложил коллегам выйти с инициативой на уровень регионального заксобрания по принятию закона «О праздничных днях и памятных датах в Калининградской области». Согласно одному из пунктов проекта, 9 апреля в регионе должно стать выходным днём. Вопрос обсуждали на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению и социальной политике горсовета в среду, 26 ноября.

Законопроект предполагает установление праздничными днями ряда знаменательных дат. Это день флага и герба Калининградской области 14 июня, день рождения маршала Советского Союза Александра Василевского 30 сентября, день присвоения области имени Калинина — 4 июля, день рождения председателя президиума Верховного совета СССР Михаила Калинина — 19 ноября. День героического штурма и взятия Кёнигсберга — 9 апреля — предлагается сделать в регионе нерабочим.

«Примеры в стране есть. День воссоединения Крыма с Россией является нерабочим праздничным днём в республике Крым. У нас тоже есть аналогичный день — 9 апреля, — сказал Севостьянов. — Нормативно-правовой отдел указал, что подобный закон уже есть, и нужно было вносить правки к этому закону. Честно скажу, не знал, что есть такой закон, но на этот случай я в своём обращении просил нормативно-правовой отдел подготовить более актуальный проект в случае несоответствия нормативно-правовым актам. Этого не последовало, к сожалению».

Севостьянов предложил поручить нормативно-правовому отделу переработать и актуализировать законопроект, чтобы он соответствовал действующему законодательству Калининградской области, и всё-таки выйти с законодательной инициативой на уровень заксобрания региона.

«9 апреля все жители области должны иметь возможность возложить цветы к могилам наших павших солдат и отметить этот знаменательный день — штурм Кёнигсберга. И молодое поколение должно знать, потому что, к сожалению, есть пробелы в нашей системе образования», — добавил Севостьянов, оценив свою идею как «очень позитивную и своевременную».

Однако нормативно-правовой отдел горадминистрации в связи с выявленными несоответствиями действующему законодательству рекомендовал отклонить предложение депутата.

В ноябре президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает установление в России новой памятной даты 9 апреля — Дня героического штурма и взятия Кенигсберга. Государственный праздник, по словам депутатов, и так предусматривает праздничные мероприятия, а предоставление сотрудникам времени на «проявление патриотизма» остаётся на совести работодателя.

«Дорабатывайте этот документ и заодно предусмотрите вопрос финансовых компенсаций работодателям. Если мы объявляем выходной день, надо понимать, что люди недополучат деньги», — заключил председатель горсовета Олег Аминов.

За то, чтобы отклонить предложение Сергея Севостьянова, проголосовали 11 депутатов, против — пятеро.