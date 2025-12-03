Вечерний @Калининград: куриный взлёт, новогодний табун и туман в объективе

Цены в супермаркетах Калининграда продолжают ползти вверх. Каждый месяц вперёд «вырывается» определённая группа продуктов. Вслед за овощами, фруктами и молочкой «очередь» вновь дошла до куриного филе. Его стоимость увеличилась сразу на 40 рублей, приблизившись к цене говядины на кости. В целом за месяц условная продуктовая корзина «Нового Калининграда» подорожала в двух торговых сетях, участвующих в мониторинге цен. Разница составила 118-203 рубля. Подешевел набор продуктов — на 31 рубль — в одной сети. Подробности — в нашем обзоре.


В последние дни на Калининград не раз опускался туман. Пасмурный характер погоды с периодическими туманами и дождями сохранится и в ближайшее время. При этом ожидается ощутимое потепление«: к концу текущей — началу следующей недели воздух прогреется до +5...+8°С. Ну а пока туманными городскими пейзажами можно полюбоваться в фоторепортаже Юлии Власовой.


Ещё один фоторепортаж — заряженный на новогоднее настроение — был снят в Зеленоградске. Пока в центре Калининграда ещё кипит предпраздничная суета, на побережье уже практически всё готово для обеспечения новогоднего настроения жителей и гостей города. Главным декоративным элементом праздничных локаций стала красная огненная лошадь.


Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. На очереди — первая неделя декабря.

Обзор: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»; также в материале использована фотография из архива Ларисы Новиковой

