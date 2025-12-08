Вечерний@Калининград: проблемы Мамоново, жалобы губернатору, коррупция и Гофман

К губернатору Алексею Беспрозванных обратились жители областного центра с ул. Арсенальной. Казалось бы, современный жилой комплекс из многоквартирных домов с определенными архитектурными изысками, дворы с игровыми площадками без доступа машин и супермаркет в шаговой доступности. Однако жители нового микрорайона бьют тревогу и написали открытое письмо губернатору, под которым уже поставили подписи 370 человек. Причина для, Калининграда уже привычная: отсутствие инфраструктуры и пробки.



И если несколько лет назад жители Аксакова, оказавшиеся в аналогичной ситуации, добились попадания в «зеленую папку» президента и получили вне очереди школу и детсад, то сейчас надежды не так радужны. Сами жители на вопросы, где были их глаза, когда они покупали жилье, говорят о том, что здесь им доступна семейная ипотека, в то время как в других ЖК — «не очень». Остаётся только пожелать молодым семьям удачи и ...порадоваться за жителей элитной «Русской Европы» — им и детсад, и школа, и дорога за счет бюджета. Повезло, не иначе. Подробнее о ситуации на Арсенальной читайте по ссылке.

На прошлой неделе неделе, 4 декабря, Беспрозванных съездил в Мамоново, где побывал в разных учреждениях и пообщался с населением. Традиционно жители пришли рассказывать главе региона о проблемах, с которыми им приходится мириться. К примеру, они указали на то, что в городе из кранов течет вода цвета кофе, а также попросили отремонтировать дороги и поменять памятник Герою Советского Союза Николаю Мамонову, который был установлен в 1975 году. Однако на этот раз было и что-то хорошее — физкультурно-оздоровительный комплекс приближается к завершающему этапу строительства. Подробнее о встрече читайте по ссылке на нашем сайте.

В Калининграде прошел брифинг, посвященный актуальным вопросам работы правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции в этом году. Его провели в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией. Так, за прошедшие месяцы 2025 года на территории Калининградской области было зафиксировано 176 преступлений коррупционной направленности. По сравнению с прошлым годом их число уменьшилось. Однако и не без ложки дегтя — с начала 2025 года материальный ущерб по совершённым преступлениям коррупционной направленности превысил прошлогодний в пять раз и составил почти 180 млн рублей.

Есть и новости по движению уголовного дела бывшего главы администрации Балтийского городского округа Сергея Мельникова по факту взятки. Сейчас оно находится на завершающей стадии. Как сообщил руководитель второго отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СК России по Калининградской области Дмитрий Жирнов, «готовится предъявление обвинения и ознакомление с материалами уголовного дела».

В Музее изобразительных искусств 5 декабря представили традиционный проект «Щелкунчик и другие новогодние истории» (0+). Посетителям вновь предложили погрузиться в атмосферу зимних праздников и увидеть сказочных героев в работах живописи, графики, керамики, деревянной резьбы и книжной иллюстрации. Посмотреть на фотографии с выставки можно по ссылке.

Текст: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда» и с сайта prussia39