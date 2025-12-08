В регионе назвали размеры минимальной и максимальной взяток в 2025 году

Фото: Мария Власенкова / «Новый Калининград»
За прошедшие месяцы 2025 года на территории Калининградской области было зафиксировано 176 преступлений коррупционной направленности. По сравнению с прошлым годом их число уменьшилось. Об этом сообщила начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере противодействия коррупции прокуратуры Калининградской области Юлия Шредер во время брифинга для СМИ в понедельник, 8 декабря.

«Мы отмечаем некоторое снижение. В прошлом году за этот же период было 196 преступлений коррупционной направленности. Отмечу, что снижение в основном зафиксировано за счёт снижения регистрации преступлений по фактам получения взяток и мелкого взяточничества. Если говорить о минимальных и максимальных размерах, то минимальная сумма взятки в этом году составила 5000 рублей, максимальная — 10 миллионов рублей», — рассказала Юлия Шредер.

Минимальные взятки, по её словам, чаще получают сотрудники ГАИ при попытках «договориться на месте» и врачи, в том числе за оформление справок. Самая крупная взятка была предложена сотрудникам правоохранительных органов, занимавшимся расследованием уголовного дела.

Самым популярным размером взятки в России весной 2024 года была названа сумма от 10 до 50 тыс. рублей. Это следует из данных судебной статистики по делам коррупционной направленности.

