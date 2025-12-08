В 2025-м ущерб по коррупционным преступлениям превысил прошлогодний в пять раз

В 2025-м ущерб по коррупционным преступлениям превысил прошлогодний в пять раз

С начала 2025 года материальный ущерб по совершённым в Калининградской области преступлениям коррупционной направленности превысил прошлогодний в пять раз и составил почти 180 млн рублей. Об этом сообщила начальник отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере противодействия коррупции областной прокуратуры Юлия Шредер во время брифинга для СМИ в понедельник, 8 декабря.

«В рамках расследования уголовных дел добровольно погашено почти 66 млн рублей лицами, которые привлекаются к уголовной ответственности. Арест на имущество и денежные средства обвиняемых наложен в размере почти 91 млн рублей», — отметила Юлия Шредер.

Прокуроры направили в суд 18 исков, касающихся возмещения ущерба, причинённого в результате совершённых преступлений коррупционной направленности, на сумму более 100 млн рублей. 14 из них — на 9 млн рублей — уже рассмотрены.

