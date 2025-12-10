Вечерний@Калининград: авиальготы для местных, гимн на выбор и театр в школе

Росавиация приняла решение, которое бесспорно можно считать «прорывным» для Калининградской области в целом и ее населения в частности. В среду на сайте ведомства был опубликован перечень субсидируемых авиамаршрутов из Калининграда и в обратном направлении на 2026 год. Согласно размещенной информации, правом на приобретение билета по спецтарифу может воспользоваться гражданин, зарегистрированный по месту жительства на территории Калининградской области, или учащийся высшего учебного заведения, расположенного на территории региона.

Иными словами, случилось то, чего калининградцы ждали так долго: Росавиация утвердила субсидированные авиабилеты исключительно для «аборигенов» самого западного региона. Не в последнюю очередь это произошло благодаря стараниям нашего сенатора в Совфеде Александра Шендерюка-Жидкова, который с начала октября плотно взялся за тему транспортной недоступности региона и даже организовал в верхней палате парламента совещание с участием представителей Минтранса РФ. Собственно, на этой встрече и была озвучена инициатива вернуть прежний «механизм», когда льготами могли пользоваться только жители области, исключив неместных льготников из категорий, которым полагаются субсидированные билеты. В итоге не прошло и месяца с момента той, как оказалось, знаковой встречи «в верхах», как решение в пользу калининградцев было принято. И у всех нас появилась надежда, что теперь субсидированных билетов будет хватать. Главное, чтобы сумму субсидий не урезали до мизера. Все дружно стучим по дереву.





Еще одной приятной новостью сегодняшнего дня стало единогласное принятие профильным комитетом регионального Заксобрания законопроекта, «замораживающего» взнос на капремонт на прежнем уровне. Документ подготовили в областном министерстве строительства и ЖКХ. Представлявшая его замминистра Евгения Батуркина особо отметила, что при определении величины минимального размера взноса на капремонт в Калининградской области «первоочередным принципом является его доступность для граждан с учетом совокупных расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг». И добавила, что с учетом предусмотренного в 2026 году финансирования из областного бюджета в полтора миллиарда рублей власти вполне могут позволить себе не повышать тариф для населения, оставив его на уровне нынешних 9,9 руб. Депутаты профильного комитета инициативу поддержали, и теперь осталось лишь дождаться официального заседания Заксобрания, которое должно утвердить законопроект. И хотя «злые языки» утверждают, что весь этот «аттракцион неслыханной щедрости» объясняется ничем иным, как предстоящими выборами в Государственную Думу РФ, законодательное собрание и местные советы депутатов, все равно у местного населения есть небольшой повод вздохнуть с облегчением. Даже если оно и продлится только до завершения единого дня голосования.





Министерство по культуре и туризму в июле 2025 года объявило о проведении конкурса по созданию музыкального произведения песенного жанра, посвященного 80-летию образования Калининградской области. По форме и смыслу оно должно претендовать на статус гимна региона. Итоги конкурса подвели в ноябре. В финал вышли произведения Бориса Гастева и Андрея Степаненко. Вне конкурса в список вошла советская песня «В славном сорок пятом». В авторской колонке «Есть мнение» Борис Гастев размышляет об итогах конкурса и предлагает утвердить два гимна вместо одного. Подробности — в материале по ссылке





В конце 1980-х — начале 1990-х годов пресса довольно активно писала о неважном состоянии памятников истории. Частым героем публикаций становился памятник Шиллеру, которому откровенно не везло… Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. На очереди — начало декабря





Ученики калининградской школы № 3 (что на Октябрьской площади в бывшем Балтрайоне) и театральный режиссёр Сергей Корнющенко подготовили спектакль «(Не)возможная встреча» (6+) о первых переселенцах, декорацией для которого стало всё школьное здание. Постановка создана по воспоминаниям первых советских переселенцев и архивным документам из фондов Государственного архива Калининградской области. О впечатлениях от премьеры спектакля — в материале по ссылке

Текст: Оксана Шевченко, фото из архива «Нового Калининграда»