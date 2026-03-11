Вечерний@Калининград: деньги в постамент, транспорт и история на страницах газет

В центре Калининграда на площади Победы внезапно начались раскопки на месте постамента, который городские власти соорудили за счёт бюджета еще десять лет назад. Речь идет о территории под памятник князю Владимиру, которая пустовала десять лет. Точнее, вместо памятника крестителю Руси на нём долгое время был установлен крест.



«В настоящий момент на территории соборной площади завершаются работы по благоустройству в рамках подготовки постамента для будущего памятника», — пояснили «Новому Калининграду» в пресс-службе епархии. На уточняющий вопрос, о каком памятнике идёт речь, там сообщили, что «о том же», однако от последующих комментариев воздержались.

Здесь стоит обратить особое внимание, что постамент появился на площади перед собором давным-давно. Причем деньги на его установку выделялись из городской казны в срочном порядке — невиданные по тем временам 5,7 млн рублей (да и по нынешним — цена квартиры в Калининграде). Тогда чиновники убеждали городских депутатов, что работы необходимо завершить до 15 ноября 2015 года. И тогда же выяснилось, что установку памятника в центре города одобрил патриарх Кирилл, а установить памятник планировалось якобы к его очередному визиту. Ведь в прежние времена предстоятель РПЦ регулярно навещал Калининград в середине ноября, когда по стечению обстоятельств свой день рождения отмечал экс-мэр, а ныне сенатор Александр Ярошук. Однако памятник так и не появился — спустя год Ярошук говорил, что у меценатов не нашлось средств. После этого на постаменте установили крест.

В 2017 году территорию передали в безвозмездное пользование приходу храма Христа Спасителя, а после приход зарегистрировал на участок право собственности, причем не только на территорию под постаментом с крестом, но и на 20 соток вокруг него. В конце концов, постамент разобрали. Кто ответит за потраченные зря городские деньги, не очень понятно — чиновники тех времен давно уже покинули регион. Правда, депутаты остались, и некоторые из них даже нынче заседают в Заксобрании. Поэтому адресовать вопрос по поводу денег попробуем им.

«Новый Калининград» последние полтора года активно поднимает тему общественного транспорта — на сайте вышло немало экспертных и аналитических публикаций, посвященных ситуации с автобусами, троллейбусами и трамваями. В публикации "Стратегия деградации«мы подняли тему постепенного отказа городских властей от трамвайного движения в Калининграде и расширение дорог в пользу автомобильного транспорта. Трамваи заменяют на троллейбусы и автобусы, стоящие в пробках.

Кому отдают приоритет власти Калининграда, когда планируется изменить транспортную схему города, какая судьба ждет трамвай — об этом и многом другом «Новый Калининград» поговорил с председателем комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Калининграда Антоном Романовым. Чиновник рассказал о планах по использованию 10 млрд руб., которые предполагается направить из федерального бюджета на реконструкцию трамвайного хозяйства, предложил отложить вопрос о сохранении либо ликвидации выделенных линий трамвая на проспекте Победы и ул. Тельмана, а версию о том, что трамвайные пути на проспекте Победы ликвидируются из-за элитной стройки в начале проспекта, вовсе назвал «футуристической». Подробности — в интервью по ссылке.





Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира » и «Маяка» за 1991 год, чтобы узнать, чем 35 лет назад жила область. На очереди начало — середина марта, которая запомнилась забастовкой уборщиц и докеров, а также появлением первых модемов, с которым, как уверяли торговые компании, «не будет проблем с передачей компьютерной информации в любую точку Советского Союза». Подробности — по ссылке.





В выставочном центре «Пакгауз» Музея Мирового океана открылась выставка, посвященная королеве Луизе (0+). Приурочена она к 250-летию со дня рождения этой неординарной женщины, которая оставила глубокий след в истории, Пруссии, России, да и вообще — Европы. Журналист «Нового Калининград», побывав на выставке, вместе с другими посетителями попытался ответить на вопрос, заложенный в её названии: «Королева Луиза: идеал или красивая легенда?» Подробности — по ссылке.

Текст: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда»