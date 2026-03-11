Чиновник о «ликвидации рельсов из-за элитной стройки»: не буду комментировать

Чиновник о «ликвидации рельсов из-за элитной стройки»: не буду комментировать
Парковка на трамвайных путях около стройки. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Точечная застройка

Председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Калининграда Антон Романов назвал футуристическими размышлениями версию о том, что трамвайные пути на проспекте Победы ликвидируются из-за элитной стройки в начале проспекта. Об этом он сказал, отвечая в интервью «Новому Калининграду» на вопрос о версии, что выделенную линию убирают, что оборудовать подъездные пути к дому, который возводит сестра спикера Заксобрания Андрея Кропоткина Наталья Мазилкина.

«Давайте я не буду комментировать такие футуристические размышления. Построить объект капитального строительства под улицей невозможно. Но в целом это не наш вопрос, выдача разрешений на строительство — это компетенция регионального министерства по градостроительной политике», — сказал Романов.

Ранее в пресс-службе правительства области сообщили, что согласованный проезд к зданию запланирован между детской музыкальной школой имени Глиэра и домом № 2, то есть со стороны улицы Минина и Пожарского.

Точечную застройку на проспекте Победы, 8, ведет сестра председателя Заксобрания Андрея Кропоткина, на участке в 800 кв. м. возводится пятиэтажный дом. Местные жители обратили внимание, что башенный кран на стройке может угрожать жилому дому и музыкальной школе, расположенной по соседству. В управлении Ростехнадзора по Калининградской области сообщили, что нарушений нет.

Отметим, что на месте трамвайных путей на выделенной полосе недалеко от дома оборудовали несколько парковок для автомобилей, в том числе напротив «реконструированной» поликлиники на ул. Марины Расковой.

Напомним, что жители Калининграда, принимавшие участие в общественных обсуждениях проекта поправок в Правила землепользования и застройки областного центра, высказались против увеличения этажности строительства в начале проспекта Победы, мотивируя это тем, что указанные изменения ухудшают условия проживания в данном районе. В частности, калининградцы обратили внимание, что размер земельного участка площадью 835 кв. м не соответствует параметрам застройки, предусмотренным для зоны Ж-2 (от 5 до 8 этажей). Однако власти внесли изменения в ПЗЗ и выдали разрешение на строительство пятиэтажного дома. 

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter