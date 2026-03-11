Чиновник о «ликвидации рельсов из-за элитной стройки»: не буду комментировать

Председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации Калининграда Антон Романов назвал футуристическими размышлениями версию о том, что трамвайные пути на проспекте Победы ликвидируются из-за элитной стройки в начале проспекта. Об этом он сказал, отвечая в интервью «Новому Калининграду» на вопрос о версии, что выделенную линию убирают, что оборудовать подъездные пути к дому, который возводит сестра спикера Заксобрания Андрея Кропоткина Наталья Мазилкина.

«Давайте я не буду комментировать такие футуристические размышления. Построить объект капитального строительства под улицей невозможно. Но в целом это не наш вопрос, выдача разрешений на строительство — это компетенция регионального министерства по градостроительной политике», — сказал Романов.

Ранее в пресс-службе правительства области сообщили, что согласованный проезд к зданию запланирован между детской музыкальной школой имени Глиэра и домом № 2, то есть со стороны улицы Минина и Пожарского.

Точечную застройку на проспекте Победы, 8, ведет сестра председателя Заксобрания Андрея Кропоткина, на участке в 800 кв. м. возводится пятиэтажный дом. Местные жители обратили внимание, что башенный кран на стройке может угрожать жилому дому и музыкальной школе, расположенной по соседству. В управлении Ростехнадзора по Калининградской области сообщили, что нарушений нет.

Отметим, что на месте трамвайных путей на выделенной полосе недалеко от дома оборудовали несколько парковок для автомобилей, в том числе напротив «реконструированной» поликлиники на ул. Марины Расковой.

Напомним, что жители Калининграда, принимавшие участие в общественных обсуждениях проекта поправок в Правила землепользования и застройки областного центра, высказались против увеличения этажности строительства в начале проспекта Победы, мотивируя это тем, что указанные изменения ухудшают условия проживания в данном районе. В частности, калининградцы обратили внимание, что размер земельного участка площадью 835 кв. м не соответствует параметрам застройки, предусмотренным для зоны Ж-2 (от 5 до 8 этажей). Однако власти внесли изменения в ПЗЗ и выдали разрешение на строительство пятиэтажного дома.