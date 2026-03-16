Вечерний@Калининград: отказы прокуратуры, переводы культуролога и ностальгия зумеров

Пытающимся отстоять калининградский трамвай общественникам, как оказалось, противостоят не только чиновники, «под шумок» разбирающие рельсы, но и… прокуратура. Которая отказывается давать ход делу о халатности сотрудников мэрии, допустивших уничтожение трамвайной инфраструктуры. 

О том, что прокуратура Калининградской области с мая 2025 года шесть раз отменяла постановления о возбуждении уголовных дел против городских властей, рассказали представители Следственного комитета на странице информационного центра СК РФ «ВКонтакте», отвечая на соответствующий вопрос калининградки. По их словам, впервые уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц из числа администрации Калининграда по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность») было возбуждено 14 мая 2025 года. А уже спустя шесть дней постановление было отменено заместителем прокурора Калининградской области Василием Безденежным, и обжаловать его решение не удалось. После этого следственные органы пытались вновь возбудить дело еще пять раз — с тем же результатом. И хотя в СК заверили, что проведение процессуальной проверки продолжается, в изменение позиции прокуратуры по «трамвайному вопросу» верится с трудом. Равно как и в действенность вмешательства главы СКР, бравшего этот самый вопрос под личный контроль

В субботу, 14 марта, калининградская «Балтика» одержала победу над московским ЦСКА. Однако этот матч, пожалуй, запомнится отнюдь не счетом, а массовой потасовкой, по причине которой главный тренер нашей команды Андрей Талалаев получил красную карточку. Сказывается ли эмоциональность Талалаева на его подопечных, какое наказание для тренера можно ожидать от дисциплинарного комитета РФС — эти и другие вопросы «Новый Калининград» зада со спортивным экспертам.

Писатель, культуролог и создатель проекта «ГорПросвет» Александр Попадин в интервью «Новому Калининграду» рассказал, как переводит «с кёнигсбергского на калининградский», откуда взялось название улицы Суздальской, как на колонне у площади Победы появились три главных слова.

Интерес к эстетике 80-х, 90-х и 2000-х в последние годы заметно увеличился, стал массовым культурным явлением. Ретровечеринки, мода нулевых, старые хиты — все это пользуется популярностью не только у поколения «за сорок», но и у тех, кто не застал те времена. «Новый Калининград» разбирался, почему тренд на ностальгию становится все актуальнее и с чем это связано. Подробности — в материале по ссылке.

Текст: Оксана Шевченко, фото «Нового Калининграда»

