Вечерний@Калининград: отказы прокуратуры, переводы культуролога и ностальгия зумеров

Пытающимся отстоять калининградский трамвай общественникам, как оказалось, противостоят не только чиновники, «под шумок» разбирающие рельсы, но и… прокуратура. Которая отказывается давать ход делу о халатности сотрудников мэрии, допустивших уничтожение трамвайной инфраструктуры.

О том, что прокуратура Калининградской области с мая 2025 года шесть раз отменяла постановления о возбуждении уголовных дел против городских властей, рассказали представители Следственного комитета на странице информационного центра СК РФ «ВКонтакте», отвечая на соответствующий вопрос калининградки. По их словам, впервые уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц из числа администрации Калининграда по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность») было возбуждено 14 мая 2025 года. А уже спустя шесть дней постановление было отменено заместителем прокурора Калининградской области Василием Безденежным, и обжаловать его решение не удалось. После этого следственные органы пытались вновь возбудить дело еще пять раз — с тем же результатом. И хотя в СК заверили, что проведение процессуальной проверки продолжается, в изменение позиции прокуратуры по «трамвайному вопросу» верится с трудом. Равно как и в действенность вмешательства главы СКР, бравшего этот самый вопрос под личный контроль.

Текст: Оксана Шевченко, фото «Нового Калининграда»