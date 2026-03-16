Прокуратура шесть раз отменяла уголовные дела о разрушении инфраструктуры трамвая

Прокуратура Калининградской области с мая 2025 года шесть раз отменяла постановления о возбуждении уголовных дел против городских властей из-за разрушения трамвайной инфраструктуры. Об этом говорится в комментарии представителей Следственного комитета на странице информационного центра СК РФ «ВКонтакте».

Жительница Калининграда поинтересовалась у председателя СК Александра Бастрыкина и руководства СК РФ, когда будут привлечены к ответственности «виновные чиновники, которые разрушили нам половину трамвайных линий в городе». Также женщину интересовало, как продвигается расследование преступлений, когда будут восстановлены все трамвайные линии.

Представители регионального СК сообщили, что уголовное дело в отношении неустановленных должностных лиц из числа администрации Калининграда по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность») впервые было возбуждено 14 мая 2025 года вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) СУ СК России по Калининградской области Однако уже 20 мая постановление было отменено заместителем прокурора Калининградской области Василием Безденежным. Решение следственным управлением обжаловано вышестоящему прокурору — и.о. прокурора области — Владимиру Родину, в удовлетворении им отказано.

После этого следственные органы возбуждали аналогичное дело в июне, июле, августе, сентябре, ноябре. Однако каждый раз постановление отменялось прокурорскими сотрудниками, и.о. прокурора области Владимир Родин, а затем новый прокурор области Максим Попов в удовлетворении следственным органам отказывали. «12.01.2026 следственными органами вновь возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ. 04.02.2026 данное постановление отменено заместителем прокурора Калининградской области Василием Безденежным», — сообщили в СК. В настоящий момент проведение процессуальной проверки продолжается.

В конце ноября 2024-го жители Калининграда собрали более трёх тысяч подписей за возвращение трамвая на проспект Победы. Однако письмо, адресованное в Правительство РФ, было перенаправлено в областное правительство, а региональные власти переслали его в мэрию Калининграда, которая ранее выступила за демонтаж выделенной линии и появление на её месте дополнительных полос автомобильного движения.

В середине апреля 2025 года жители Калининграда обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой не допустить разрушения трамвайной инфраструктуры города. Глава СК РФ поручил доложить о результатах проверки информации, поступившей от граждан.

В июле 2025 года руководитель областного СК Дмитрий Канонеров заявил, что разрушение трамвайных сетей в Калининграде — это проблема, которую нужно решать не только уголовно-правовыми методами. Он также пообещал дать правовую оценку ситуации.

В марте 2026 года глава транспортного комитета мэрии Антон Романов сообщил, что пока вопрос возвращения инфраструктуры и трамвая на проспект Победы и ул. Тельмана находится «на паузе».