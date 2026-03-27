Вечерний@Калининград: судебная волокита, миллион за «квадрат» и семейный рецепт

В Калининграде продолжается затянувшийся судебный процесс по делу о растрате, в которой обвиняют экс-главу регионального Фонда капремонта и его подчиненных. Прокуратура пытается найти доказательства нецелевого расходования средств, но пока это получается, прямо скажем, неубедительно.

К тому же некоторые свидетели из раза в раз игнорируют вызовы в суд, вынуждая судью переносить заседания, тем самым продлевая процесс. В итоге 25 марта, вновь недосчитавшись свидетелей, судья потребовала от стороны обвинения обеспечить в следующий раз их «принудительный привод». А адвокатов предупредила, что в апреле заседания по делу ФКР будут проходить еще напряжённей и длиться почти весь день — и неважно, смогут ли защитники присутствовать. Удалось ли прокуратуре на очередном заседании выяснить у организаторов праздников, где заканчивается сплочение коллектива и начинаются «песни и пляски», рассказываем в нашем репортаже.





«Недвижимость Нового Калининграда» на этой неделе решила завершить обзор новостроек региона с самыми дорогими квадратными метрами. И, сравнивая данные за апрель 2025 года с текущими, внезапно обнаружила, что стоимость квадратного метра преодолела психологическую отметку в один миллион рублей, хотя ещё в январе 2026 года картина была иной. Подробности — в обзоре по ссылке.



