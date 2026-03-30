Вечерний @Калининград: памятник вождю, мечты и реалии Славска, день пернатых

В Калининградской области появился новый памятник — вождю пруссов Самбии, участвовавшему в восстании против Тевтонского ордена. Мемориал в виде гранитного валуна и стального меча установили рядом с кирхой Рудау в посёлке Мельниково Зеленоградского округа. Десятитонный подходящий ледниковый валун гранита авторы нашли в карьере под Черняховском. Вождя звали Гланде. О том, «кто этот прусс и почему нам захотелось сделать ему памятник», рассказали его создатели.





На прошлой неделе в Славске торжественно открыли построенный инвестором Физкультурно-оздоровительный комплекс, который был введён в эксплуатацию ещё в июне прошлого года. Используя это событие как повод побывать в этом районном центре, журналисты «Нового Калининграда» побродили по улочкам городка и посмотрели, как воплощается в жизнь мечта предыдущего главы администрации округа Эдуарда Кондратова о превращении Славска в город для «безопасной и комфортной жизни», в который захотят переехать «для работы на удалёнке».

За последние несколько лет ситуация на книжных полках заметно изменилась: часть изданий подверглась ограничениям, маркировке или вовсе исчезла из продажи. С 1 марта 2026 года вступили в силу изменения в статье 6.13 КоАП РФ, ужесточающие ответственность за пропаганду наркотических и психотропных веществ и их аналогов, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях. Новые требования затронули и книжную индустрию — теперь даже художественные произведения с подобными упоминаниями подлежат специальной маркировке. В новых реалиях разбирался «Новый Калининград».





Филиал Государственной Третьяковской галереи в Калининграде готовится к выставке живописи, скульптуры и графики «Великие учителя» (6+). Проект приурочен к 170-летию основания Третьяковской галереи и 80-летию образования Калининградской области, сообщила пресс-служба учреждения. Выставка будет работать с 9 апреля по 27 сентября 2026 года. За монтажом экспонатов наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

29 марта в Калининградском зоопарке отметили День птиц. Программа включала множество интересных мероприятий как для взрослых, так и для юных гостей учреждения. В течение всего дня работала выставка птичьих гнёзд, яиц и перьев, а также фотовыставка «Из жизни птиц» фотопроекта «О свободных и независимых», подготовленная фотографами калининградского клуба «День фотографа». Для всех желающих прошли «птичьи» мастер-классы, каждый участник которых унёс домой своего собственного голубя и аиста. Киперы и экскурсоводы провели интерактивную экскурсию «Кругосветное птицепутешествие» с показательным кормлением хищных птиц. Все, кто удачно прошёл квест-игру «Птица года — 2026», получили небольшие призы от зоопарка. Завершилась программа «страусиными бегами». «День птиц считаем успешно отпразднованным, а весну 2026 окончательно наступившей», — отметили в зоопарке. В этом убедилась фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Союз фотохудожников Калининграда в рамках проекта «Мультикультурный край» организовал путешествие в Якутию прямо из Закхаймских ворот. Корреспонденты «Нового Калининграда» ознакомились с работами фотографа Максима Хлызова, которые он сделал в ходе многочисленных поездок по этому удивительному краю, попробовали якутские блины на кобыльем молоке и послушали, как звучит национальный якутский инструмент кырыымпа.

