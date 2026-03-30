Новый ФОК, деревянные трущобы и ватрушки: чем живёт Славск в 2026 году

На прошлой неделе в Славске торжественно открыли построенный инвестором Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), который был введён в эксплуатацию еще в июне прошлого года. Используя это событие как повод побывать в этом районном центре, журналисты «Нового Калининграда» побродили по улочкам городка и посмотрели, как воплощается в жизнь мечта предыдущего главы администрации округа Эдуарда Кондратова о превращении Славска в город для «безопасной и комфортной жизни», в который захотят переехать «для работы на удалёнке».

Открытие ФОКа, на котором присутствовал губернатор области Алексей Беспрозванных, прошло торжественно. Было много официальных речей, танцев, песен и выступлений юных спортсменов. А рядом с центральным входом все это время вовсю шли строительные работы. Как выяснилось — ведется прокладка канализации.

«На данный момент ФОК работает на септике, — пояснил директор МУП «Служба заказчика Славского района» Андрей Фаменков. На вопрос о том, не разумней ли было сначала провести канализацию, а потом строить ФОК, он лишь развел руками: «Как дают команду свыше, так мы и действуем».

Как бы то ни было, славчане ФОКом в принципе довольны. И это понятно: в комплексе предусмотрен универсальный спортивный зал размером 42,5×25,5 м, на площадках которого можно играть в футбол, волейбол, баскетбол, регби и другие игры, тренажёрный и танцевальный залы, залы бокса и спортивной борьбы, медицинский кабинет. То есть наконец-то в XXI веке до этого отдалённого муниципалитета дошла цивилизация.

Правда, бассейна в комплексе нет, и это обстоятельство многих жителей Славска расстроило. «Когда ФОК строился, люди приходили и спрашивали „Будет бассейн? Будет бассейн?“ — рассказывает директор ФОКа Игорь Артамонов. — Все хотели бассейн. Но специалисты утверждают, что инфраструктура пока не позволяет его построить. Мы, тем не менее, рассматриваем такой вариант». Речь, видимо, идет о том времени, когда ФОК подключат к централизованной канализации. Действительно, какой бассейн с септиком-то...

Что бы мы ни говорили про XXI век, но в целом отсутствие канализации довольно серьезная проблема для Славска (и не только для него). Септики (и выгребные ямы) — давние, но не очень, как можно догадаться, приятные спутники многих домов местных жителей. Переполненные нечистотами емкости нужно регулярно откачивать, и довольно часто этот процесс сопровождается выбросом определенного рода запахов. Прогуливаясь по городу, их нет-нет да и почувствуешь...

Впрочем, есть надежда, что ситуация скоро изменится. По словам руководителя проекта подрядной организации ООО «СК Чистоград» Алексея Сорокина, работы по прокладке канализации идут по плану, завершатся они примерно через год. Начальник «Службы заказчика Андрей Фаменков добавил, что сейчас готовится отдельный проект на подключение к канализации 16 соцобъектов и 164 жилых домов.

Возвращаясь к теме бассейна, хочется обратить внимание на то, что он в Славске всё же есть. Это открытый бассейн с минеральной водой. Появился этот объект, как утверждает краевед, хранитель местного музея Вячеслав Кенть, почти случайно. «Началось все в начале прошлого века со строительства в бывшем Хайнрихсвальде (так в довоенные времена назывался Славск — прим. „Нового Калининграда“) завода, где из торфа выделяли газ, — рассказывает он. — Пробурили скважину, и из неё совершенно неожиданно начал бить большой фонтан — метров, наверное, в 25 высотой. Поначалу подумали, что все это быстро закончится, но не тут-то было. Фонтан бил и бил. Вызвали специалистов из Кёнигсберга, они затампонировали скважину, часть воды отвели на завод, потому что вода была необходима в технологическом цикле, а часть — слили в низкое место. В результате образовалось что-то вроде пруда. Позже, в 1930-е годы, появилась идея построить здесь стадион, но потом, когда выяснилось, что вода в пруду не простая, а минеральная, решено было использовать выделенные на него деньги для обустройства бассейна. Его длина — 56 метров, ширина — 28. Глубина раньше была три метра, сейчас, после реконструкции, чуть меньше».

Реконструкцию провели при прежнем главе администрации Эдуарде Кондратове в 2023 году — сделали капитальный ремонт чаши, спуски в воду, благоустроили территорию вокруг и даже установили туалет и оборудовали пляжную зону. В феврале 2024 года в бассейне впервые провели чемпионат и первенство Калининградской области по зимнему плаванию и IV этап Кубка федерации зимнего плавания России, в Славск съехались 140 спортсменов со всей страны.

В минеральном бассейне Славска устроили соревнования по зимнему плаванию

Пока Вячеслав проводит для нас экскурсию, к бассейну подходит пожилой житель Славска. «Можно было здесь ФОК построить, рядом с бассейном, — как бы между прочим замечает он. — А сам бассейн сделать крытым. А то как-то странно получается. В других городах` ФОК и бассейн, так сказать, в одном флаконе, а у нас эти два объекта в разных концах города».

Нужно отметить, что не все жители Славска согласны с такой постановкой вопроса. «У нас перед строительством ФОКа люди это обсуждали, — говорит местный житель Даниил Халин. — И всё-таки большинство склонилось к тому, что для ФОКа выбрано удачное место — на улице Спортивной. Там рядом школа, небольшой стадион, Дом творчества, в котором можно разместить дополнительные секции. То есть получается такой своеобразный образовательно-спортивный район».





«Минеральный» бассейн пока пуст, но совсем скоро, к Чемпионату России по зимнему плаванию, который пройдет в апреле, он наполнится водой. Вообще, разного рода соревнования теперь проводятся в бассейне часто. Этот объект является одной из самых ярких достопримечательностей города и рассматривается местными властями как точка притяжения туристов.



«Моя мечта — создание из Славска, как из города, чего-то наподобие острова Канта в Калининграде, — признался во время своего доклада в феврале прошлого года бывший глава муниципалитета Эдуард Кондратов, занимавший пост с 2018 по июль 2025 года. — С учётом наличия таких объектов, как кирха с органом и единственного в области (и в России немного таких) открытого источника с минеральной водой. То есть это город для комфортной и безопасной жизни, с прекрасной экологией, с малоэтажной застройкой, которая даст возможность образовывать здесь семьи, растить детей».

Что касается нынешнего главы администрация Славска Сергея Яцкова, занявшего свой пост в октябре прошлого года, то узнать его позицию по этому вопросу, к сожалению, не удалось. От беседы с корреспондентами «Нового Калининграда» во время открытия ФОКа он уклонился, мотивировав это тем, что хочет уделить внимание губернатору. Что ж, желание уделять внимание губернатору — законное для чиновника, который не является всенародно избранным, даже в чем-то похвальное. Но всё же внимания хотят и местные жители.

«Знаете, — призналась живущая на улице Артиллерийской пенсионерка (свое имя она попросила не называть), мне бывает очень стыдно за наш город. Мимо моего дома к бассейну идут туристы, участники разных соревнований. И прямо чувствуется то, как они разочарованы. Все ведь кругом обшарпанное, облезлое. Бывает так неловко — хоть под землю проваливайся».

Старых, неухоженных, а временами и просто заброшенных домов в Славске действительно хватает. В деревянном доме на улице Сиреневой, 4, люди еще живут, хотя не очень понятно, как у них это получается. Строение это похоже на сарай, который вот-вот рухнет.

Стоит отметить, что деревянное зодчество — это некая славская особенность. Подобного рода строений там немало. И это не каркасно-щитовые конструкции 1950-60 годов, иронично прозванные в СССР каркасно-щелевыми, дома в Славске значительно старше.

Дом на улице Сиреневой, как рассказал Вячеслав Кенть, построил в 1930 году столярных дел мастер Альберт Шукис. Зимой и весной 1945 года в нем располагалась кухня военного госпиталя, который занимал все ближайшие дома по нынешней улице Школьной и Сиреневой, а летом 1945-го в него вселилась семья репрессированного латышского стрелка Вилиса Пауге, одно время занимавшего пост замначальника отдела охраны Наркомата путей сообщения СССР в Казани. Его вдова Анастасия Яковлевна Пауге сразу устроилась работать в военный госпиталь, а ее 9-летний сын Володя в сентябре 1946 года отправился в первый класс только что открывшейся первой в районе русской школы. Он, кстати, пошёл по стопам матери, стал врачом и очень много лет был анестезиологом-реаниматологом на скорой помощи. И сейчас, в своём довольно почтенном возрасте, помогает людям, когда к нему обращаются за советом.



Сегодня значительная часть квартир в этой дышащей на ладан развалюхе пустует. На первом этаже с начала шестидесятых коротает дни пенсионерка Валентина Григорьевна. Никаких жалоб по поводу ветхого жилья, впрочем, мы от бывшей воспитательницы детского сада не услышали. «Дом крепкий, не холодный, — заверила она. — Да я уже привыкла к нему, можно сказать, срослась с ним. С другой стороны, мне в мае будет 86 лет, топить печку дровами, конечно, уже тяжеловато...»

«Деревянная архитектура Восточной Пруссии — особый раздел истории нашего края, она по-своему необычна, интересна — продолжает Кенть. — Её надо сохранять, но никто этим не занимается. Деревянные дома рушатся, уходят. Да что там дома! У нас в Славске есть единственная в области деревянная водонапорная башня. Так она даже не объект культурного наследия!»

Единственная в Калининградской области деревянная водонапорная башня.

Еще одной яркой достопримечательностью Славска является бывшая евангелическая кирха, построенная в 1869 году. Ее особенность — необычная роспись над алтарем в виде звездного неба. Это отсылка к знаменитой цитате Иммануила Канта из «Критики чистого разума: «Две вещи наполняют душу всегда новым и более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них — это звездное небо надо мной и моральный закон во мне». Дело в том, что Кант бывал в этих местах. Некоторое время в располагавшемся недалеко от современного Славска замке Раутенбург (теперь поселок Малиновка — прим. «Нового Калининграда») он учил детей графа Кайзерлинга.



После войны в кирхе разместился склад потребительского общества. Местные жители любят рассказывать байку про то, что мальчишки, обнаружив подземный ход в кирху, повадились красть с этого склада конфеты. И ни сторож, ни приезжавшие из Калининграда проверяющие никак не могли взять в толк — куда деваются сладости. Было ли такое на самом деле или нет, Бог весть. Но для экскурсоводов эта история — просто находка.

Сейчас кирха принадлежит РПЦ и ремонтируется. Планируется открыть там Культурно-исторический центр. Правда, процесс этот откровенно затянулся. «С 2019 года тянется эта история, — говорит Вячеслав Кенть. — До недавнего времени кирху ограждал строительный забор. Не так давно его убрали, открыв восстановленную еще шесть лет назад ограду. Это может создать впечатление, что объект уже почти готов, но там работы еще хватает. И кажется, что с такими темпами ремонт будет длиться долго».

В январе прошлого года бывший глава администрации муниципалитета Эдуард Кондратов заверил, что реконструкция завершится к началу 2026-го. Однако планы эти пришлось пересмотреть. Теперь новый срок — конец 2026-го.

Напомним, что в июне 2019 года между Информационно-туристическим центром Славска и московским подрядчиком («Специальная научная реставрационная проектно-производственная мастерская») был заключен контракт, однако в декабре 2021 года вместо сдачи объекта последовала корректировка сроков завершения работ. В дальнейшем контракт был расторгнут, и завершением корректировки ПСД занималось уже ООО «Мироздание». Сметная стоимость реконструкции, согласно скорректированному проекту, составила более 173 млн рублей. Работы на объекте возобновились весной 2024 года.

И если у кирхи есть хорошие шансы на восстановление, то у другого яркого здания — построенного в советское время кинотеатра — они почти отсутствуют. Работы по капитальному ремонту кинотеатра, согласно паспорту объекта, начались 12 августа 2024 года. Завершиться они должны были 31 октября 2025 года. Однако, как сообщили «Новому Калининграду» в администрации муниципалитета, капремонт был приостановлен еще 23 июля прошлого года, поскольку «в ходе выполнения работ в несущих конструкциях здания выявлены изменения допустимости здания эксплуатации, и для определения целесообразности проведения дальнейших ремонтных работ заказчик заключил договор на проведение комплексного технического обследования».

Результат экспертизы оказался неутешителен. В заключении специалистов указано, что эксплуатация строительного объекта недопустима и нецелесообразна«. «Работы на объекте давно не ведутся, полная тишина, — говорит Кенть. — Когда там были люди, я попросил их в случае сноса здания отдать в музей композицию с Лениным, которая украшает фасад».

Скульптуру лося из подков изготовил житель Славска Альгирдас Микшта.

Кстати, в приписанном к местному Дому культуры Музею истории и культуры и без того хватает интересных экспонатов. В прошлом году его коллекция пополнилась чучелами оленя, волка и бобра. Последнее куплено самостоятельно за 25 тысяч рублей. Первые два — подарок Калининградского областного историко-художественного музея.



Гордостью славского музея является полуторавековой станок для выделки шкур. «Как-то раз, лет, наверное, десять назад к нам пришла бабушка из деревни, увидела деревянную ступу, которая у нас выставляется, и сказала, что у нее есть такая же, только в несколько раз больше, — рассказывает Кенть. — Я обрадовался, поехал к ней, увидел эту ступу — она действительно была огромной — дотронулся до нее, и она развалилась у меня в руках. Расстроился, конечно, жутко. В качестве утешения бабушка сказала, что у неё на чердаке есть старинный станок для выделки кож. Тоже уникальная в своем роде вещь. Этот станок — единственный в Калининградской области».

Сам музей для приехавшего в Славск туриста тоже является своего рода утешением. Может быть, это субъективное, поверхностное суждение, но на сегодняшний день, учитывая, что в прекрасной славской кирхе идет ремонт, это самый интересный объект в городе.



В целом Славск оставляет грустное впечатление, до Острова Канта ему, пожалуй, еще далековато. Но зато в местной пекарне, которая, кстати, находится аккурат напротив музея, продаются совершенно волшебные ватрушки. Нигде и никогда таких раньше пробовать не доводилось. Однако вызвать желание переехать в Славск «для работы на удаленке» даже они не смогли...



Текст: Кирилл Синьковский, фото Юлия Власова/ «Новый Калининград», с сайта prussia39.ru.