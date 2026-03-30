В Калининградской области поставили памятник вождю пруссов (фото)

Рядом с кирхой Рудау в поселке Мельниково Зеленоградского округа установили памятник вождю пруссов Самбии, участвовавшему в восстании против Тевтонского ордена. Об установке мемориала в виде гранитного валуна и стального меча сообщает паблик музея «Кирха Рудау».

«Кто этот прусс и почему нам захотелось сделать ему памятник? В 1255 году Орден с войском короля Оттокара II покорил Самбию, тем самым закончив завоевание Пруссии. В этом же году был основан замок Кенигсберг. Однако... Спустя пять лет, осенью 1260 года, началось „Великое прусское восстание“, продлившееся 15 лет, до 1274 года. Основным героем восстания стал сын прусского вождя натангов — Геркус Мантас. В юношеском возрасте Мантаса взяли в заложники и отвезли в Магдебург, где дали образование и назвали Генрих Монте. Но вернувшись на родную землю он присоединился к восстанию. Информация о пруссах, борющихся за свою историческую родину, не нашла отклика в нашем регионе, в то время как в г. Клайпеда (Литва), именем Геркуса Мантаса названа одна из центральных улиц, и стоит посвященный ему монумент», — сообщают представители паблика.

При этом памятник посвящен не Геркусу Мантасу, а вождю самбийцев, также принимавшему участие в том же восстании.

«По „Хронике земли Прусской“ у самбийцев в том восстании, тоже был вождь! Звали его Гланде, — сообщают далее администраторы паблика. — Вот и пришла идея создания мемориала пруссу в виде огромного камня с большим мечом. 10-ти тонный подходящий ледниковый валун гранита мы нашли в карьере под Черняховском.

Форма меча с овальным навершием, взята из работы Витаутаса Казакявичуса „Балтские мечи IX-XIII вв.“. Аналогичный меч был обнаружен недалеко от Рудау».

Создатели музея утверждают, что создание памятника было необходимо для напоминания о том, что историческая территория, в центре которой находится Мельниково-Рудау, была густо заселена пруссами, успешно противостоявшими захватчикам.