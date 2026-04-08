Вечерний@Калининград: отмена парада, грязь на Красной и Дом Советов в 90-х

В Калининграде, по всей видимости, решили не проводить парад Победы 9 Мая. Об этом «Новому Калининграду» сообщили сразу несколько знакомых с ситуацией источников в военном ведомстве. Несмотря на то, что официального объявления об отмене пока не было, редакции стало известно, что парадные расчеты уже возвращаются в пункты постоянной дислокации.



В последний раз вопрос об отмене парада Победы в Калининграде власти поднимали в апреле 2023 года. Тогда Антон Алиханов, занимавший пост губернатора Калининградской области, заявлял, что намерен обсудить детали с правоохранителями и военным советом Балтфлота. Однако позднее проход военной техники по городу все-таки разрешили. Тогда же стало известно, что в Белгородской области, Курске и Крыму отказались от их проведения, власти объяснили такое решение «соображениями безопасности». Что стало причиной в Калининградской области, пока не понятно. Официальную позицию на этот счёт никто из представителей власти не представил.

«Новый Калининград» продолжает следить за ситуацией с бывшими общежитиями на улице Красной в областном центре, что были построены на скорую руку в конце 60-х — начале 70-х годов. Жители гостинок уже много лет жалуются на антисанитарные условия, однако ремонт в здании так и не сделали. В итоге на ситуацию обратил внимание Следственный комитет.

Жители ждут ремонта канализации, поскольку фекалии плещутся прямо под полами. Но в краткосрочном плане программы капремонта их дом не значится. Вопрос сводится к тому, получит ли Фонд капремонта дополнительное областное финансирование. Впрочем, за счет средств областного бюджета ФКР предпочитал долгое время ремонтировать фасады исторических зданий, чтобы они выглядели красиво, как на картинке. На канализацию в малосемейке на Красной этих денег, видимо, так и не хватило. Подробности — по ссылке.





Продолжаем изучать подшивки «Калининградской правды», «Проспекта Мира» и «Маяка» за 1991-й год, чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад. На очереди — вторая неделя апреля. Тогда в центре внимания оказался Дом советов — его предложили использовать как гостиницу. Стоит отметить, что подобного рода идей за долгое годы озвучивалось немало, но ни одной из них не суждено было сбыться. В Дом Советов так и не удалось вдохнуть жизнь. В 2024 году он был полностью разобран. Подробнее о событиях 90-х читайте по ссылке.

