Вечерний@Калининград: долгожданное открытие, протест жильцов и отзвуки войны

«Мы строили, строили и наконец построили. Ура!» Пожалуй, эта фраза ушастого героя любимого многими мультфильма как нельзя лучше подходит к событию, случившемуся сегодня в Калининграде. Речь идет об открытии пешеходного Философского моста, связавшего «туристическую Мекку» — остров Канта — с ул. Виктора Гюго и набережной Петра Великого, где находится не менее востребованный у туристов Музей Мирового океана. Который, к слову, уже в это воскресенье отметит своё 36-летие и ожидает по этому поводу приток посетителей.

Впрочем, не туристами едиными: местным жителям, в том числе «островитянам», возможность оказаться в районе спорткомплекса «Юность» и ММО, не поднимаясь при этом по крутым лестницам на Эстакадный мост и не делая довольно внушительный крюк вдоль Московского проспекта, тоже бесспорно придется по душе. Стоит ли говорить о том, что открытия этого «связующего звена» калининградцы ждали с нетерпением и довольно долго. Учитывая, что завершить строительство Философского мост планировали сначала к юбилею Канта, затем — к 1 июня 2025-го. В конце апреля 2025 года стало известно, что мост будет готов в конце сентября. Однако в августе областные власти сообщили, что разрешение на ввод Философского моста в эксплуатацию должно быть получено до конца 2025 года.

Затем калининградцам пообещали, что прогуливаться по новому мосту они смогут уже в новогодние каникулы. Но опять не сложилось: на сей раз выпавший снег не дал закончить благоустройство со стороны острова Канта, и горожанам велели ждать, пока он растает. «Открытие будет, когда снег сойдёт и благоустройство территории на острове Канта закончится, которая примыкает к мосту», — обещала уже в середине января 2026-го пресс-секретарь губернатора Башкирова. А спустя еще два месяца сити-менеджер Елена Дятлова сообщила, что открытие Философского моста решили приурочить к празднованию 80-летия региона. Возможно, нам пришлось бы подождать еще, учитывая, что благоустройство со стороны острова не завершено и по сей день, но, похоже, «катализатором» процесса запуска объекта послужил визит в регион «высокого гостя». Точнее, гостьи — спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. И сегодня, несмотря на незаконченные работы на острове, мост таки открыли. С чем нас всех и поздравляем. Потому что, независимо от подоплеки, дело сделано хорошее и нужное — как для туристов, так и для местного населения. А это, согласитесь, самое главное.





Если ситуация с мостом разрешилась ко всеобщему удовольствию властей, высоких гостей и простых горожан, то история со сносом «треснувшего дома» на Московском проспекте пока далека от радужного финала. Более того, для «соседа» печально известной аварийки и его жильцов наступают смутные времена. Городские власти безапелляционно требуют от владельцев квартир в 68-м доме переезда в маневренный фонд — как минимум на время проведения работ по демонтажу опасного здания. «Оставаться в доме людям с каждым днём становится всё опаснее. Никто не может сейчас дать гарантий, что если дом № 70 начнёт падать самостоятельно, то он не потащит за собой дом № 68 вместе с людьми» — пояснила позицию администрации сити-менеджер Елена Дятлова. Несмотря на это, большинство жителей 68-го дома наотрез отказываются освобождать родные пенаты, опасаясь, что вернуться обратно им уже не дадут. Корреспонденты «Нового Калининграда» побывали на месте и пообщались с людьми. Подробности — в публикации по ссылке.

В четверг, 9 апреля, жители самого западного региона России региона отметили знаковую дату — годовщину штурма Кёнигсберга. В ноябре 2025 года этот день подписания акта о капитуляции немецкого гарнизона города и крепости Кёнигсберг официально признали Днем воинской славы России. И теперь он отмечается в стране как День героического штурма и взятия Кёнигсберга. Краеведы из общественной организации «Наследие калининградской земли» (НАКАЗ) установили точные потери, которые понесла Красная Армия с 6-го по 10-е апреля. Подробности — в нашем материале.

И под занавес — о приятном. Выходные близко, а это значит, что пришла пока планировать досуг. Калининградцев и гостей региона в ближайшие дни ждёт насыщенная программа: в городе отметят Пасху, День космонавтики, День рождения Музея Мирового океана и Всемирный день рок-н-ролла, проведут акцию «10 000 шагов к жизни», а также устроят концерты, лекции и выставки. Болельщики смогут поддержать «Балтику» в домашнем матче, а любители музыки — выбрать между органными вечерами, рок-шоу и фестивалями. Подробнее о событиях предстоящих выходных — в «Афише Нового Калининграда».

