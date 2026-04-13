Вечерний @Калининград: беседа с политологом, кирха для фотосессий и СНТ

В 2026 году Калининград ждут «тройные» выборы — в Госдуму, областное Заксобрание и Горсовет. О социально-политических настроениях жителей города, узнаваемости Алиханова и Аминова среди молодёжи, исчезновении протестного электората, оппозиционных партиях и многом другом «Новый Калининград» поговорил c доцентом БФУ им. Канта, политологом, кандидатом географических наук Михаилом Кришталем.


В этом году, как и раньше, инспекторы госпожнадзора будут проверять садоводческие товарищества региона на предмет соблюдения мер пожарной безопасности. Об этом 9 апреля в ходе ежегодной конференции «Союза садоводов Калининградской области» рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Гурьевскому округу Алексей Даценко. В первую очередь проверят 49 СНТ. Подробности и список — по ссылке.


Калининградские овощеводы с февраля 2026 года возобновили производство тепличных овощей. Первые партии огурцов уже появились в торговых сетях области. Причём, их стоимость меньше на 6%, чем в 2025 году. Об этом говорится в ответе минсельхоха на информационный запрос «Нового Калининграда» о ценообразовании на овощи, направленный после открытия в Гвардейском районе ещё одного тепличного комплекса.


10 апреля 1945 года советские солдаты поднялись на верхнюю площадку башни Дона и водрузили Красный флаг над зубцами, что стало символом взятия Кёнигсберга. А спустя 81 год Музей янтаря решил отметить эту важную дату военно-исторической реконструкцией памятного события. За тем, как проходило «взятие» башни Дона, наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.


Кирху Каукемена в посёлке Ясное, переданную епархией в безвозмездное пользование администрации Славского муниципального округа, не собираются открывать для посетителей. В планах властей лишь подсветить фасад, благоустроить территорию вокруг здания, добавив пешеходные дорожки, скамейки, малые архитектурные формы и фонари. «Это будет место для прогулок и отдыха, фотосессий», — сообщила в ответе на официальный запрос «Нового Калининграда» и.о. главы Славского муниципального округа Елена Синегубова.


В минувшее воскресенье, 12 апреля, Музей Мирового океана отметил свой 36-й день рождения. Корреспондент «Нового Калининграда» побывал в ещё не открытой для посетителей «Лаборатории Космоса и Земли», попытался вместе с президентом музея Светланой Сивковой представить, как рождалась наша Вселенная, и попробовал декокт по рецепту Андрея Болотова.

Обзор: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»; в материале также использована фотография администрации Славского округа

Есть мнение

Есть мнение: местное самоустранение

Журналист Оксана Майтакова об отсутствии диалога между властью и людьми.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter