Вечерний @Калининград: поступь варяга, расширение Гюго и путь к ФИШтивалю

Калининградцев снова решили облагодетельствовать. На этот раз не заменой гербов, а памятником. С инициативой установить изваяние в честь пришедшего на Русь варяга Рюрика на Балтийском культурного форуме выступили сразу несколько политических и общественных деятелей. В их числе писатель Андрей Буровский (парламентский помощник Владимира Мединского в 2006-2010 годах и автор книги «Запрещенный Рюрик. Правда о „призвании варягов“»), сенатор Александр Шендерюк-Жидков и экс-министр культуры Владимир Мединский. В федеральном Минкульте от предложения немного растерялись, но пообещали этот вопрос проработать и «сделать все максимально возможное». Конечно, с калининградцами опять забыли посоветоваться, но такой трюк здесь проворачивают уже далеко не в первый раз, а потому терпим и переходим к другим новостям уходящей пятницы.

Лицом к человеку решено развернуть набережную реки Преголи. По крайней мере, ее отрезок со стороны улицы Виктора Гюго. Эту часть горвласти собираются расширить для пешеходов за счет автомобильной парковки. Шаг, анонсированный в пятницу главой администрации города Еленой Дятловой, неожиданный, но логичный. В связи с открытием Философского моста (рядом с ним накануне снова появился строительный забор) и увеличением пешеходного трафика это решение напрашивалось.

«Новый Калининград» и Объединение «Уличная еда России» продолжают стремиться к ФИШтивалю (0+), который пройдет с 30 апреля по 3 мая. А потому мы проводим совместный конкурс на рецепт калининградского блюда домашней кухни, чтобы составить гастрономический портрет региона (0+). Сегодня представляем домашний рецепт строганины из пеламиды, которая уже много лет является важным блюдом для семьи журналистов Кирилла Синьковского и Ольги Саяпиной.

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» проанализировала предложения самых дорогих домов, выставленных на продажу в Зеленоградске. За 100-200 млн рублей потенциальным покупателям обещают идеальное расположение относительно сторон света, впечатляющие экс- и интерьеры, а также считанные метры до кромки моря. Есть как варианты «заезжай и живи», так и «качественный серый ключ», требующий немалых дополнительных вложений. Подробности — в нашем обзоре.

Текст: Иван Марков, фото из архива «Нового Калининграда»