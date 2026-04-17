В Калининграде намерены расширить набережную на ул. Виктора Гюго (фото)

В Калининграде на набережной Преголи со стороны улицы Виктора Гюго собираются расширить пешеходный променад за счет автомобильной парковки. С этими планами журналистов в пятницу, 17 апреля, познакомила глава администрации города Елена Дятлова.

Сейчас, как уточнила Дятлова, рабочие перекладывают плитку в районе Философского моста и у памятника Пионерам океанического лова, а в дальнейшем эти два участка будут соединены широким променадом с велосипедной дорожкой.

«Первую часть нам необходимо закончить за май-июнь, после чего мы сделаем набережную, где жители смогут проводить время. Это город у воды. Почему не сразу? Потому что мы всегда ограничены денежными средствами, которые заложены в бюджете. Поэтому мы делаем поэтапное благоустройство», — сообщила Дятлова.

Председатель комитета городского хозяйства Максим Федосеев уточнил, что местами пешеходная часть будет шире в полтора раза, чем сейчас, а местами — в два. Озеленение, по его словам, скорее всего, будет высажено в кадки.

Дятлова в свою очередь уточнила, что часть сегодняшней автомобильной парковки, которой в том числе пользуются постояльцы гостиницы Holiday Inn, находится на муниципальной земле.

«Здесь останется земельный участок гостиницы, — добавила глава, — но им придётся по-другому сделать организацию дорожного движения на данной парковке. Этим сейчас уже занимается собственник данного парковочного пространства. Потом здесь будет только параллельная парковка, потому что по-другому никак. А мы возвращаем свою часть набережной людям».