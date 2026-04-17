В Калининграде намерены расширить набережную на ул. Виктора Гюго (фото)

Фото: Иван Марков / Новый Калининград
Все новости по теме: Город

В Калининграде на набережной Преголи со стороны улицы Виктора Гюго собираются расширить пешеходный променад за счет автомобильной парковки. С этими планами журналистов в пятницу, 17 апреля, познакомила глава администрации города Елена Дятлова.

Сейчас, как уточнила Дятлова, рабочие перекладывают плитку в районе Философского моста и у памятника Пионерам океанического лова, а в дальнейшем эти два участка будут соединены широким променадом с велосипедной дорожкой.

«Первую часть нам необходимо закончить за май-июнь, после чего мы сделаем набережную, где жители смогут проводить время. Это город у воды. Почему не сразу? Потому что мы всегда ограничены денежными средствами, которые заложены в бюджете. Поэтому мы делаем поэтапное благоустройство», — сообщила Дятлова.

Председатель комитета городского хозяйства Максим Федосеев уточнил, что местами пешеходная часть будет шире в полтора раза, чем сейчас, а местами — в два. Озеленение, по его словам, скорее всего, будет высажено в кадки.

Дятлова в свою очередь уточнила, что часть сегодняшней автомобильной парковки, которой в том числе пользуются постояльцы гостиницы Holiday Inn, находится на муниципальной земле.

«Здесь останется земельный участок гостиницы, — добавила глава, — но им придётся по-другому сделать организацию дорожного движения на данной парковке. Этим сейчас уже занимается собственник данного парковочного пространства. Потом здесь будет только параллельная парковка, потому что по-другому никак. А мы возвращаем свою часть набережной людям».

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

