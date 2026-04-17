В Калининграде предложили поставить памятник варягу Рюрику

Андрей Буровский. Фото: Балтийский культурный форум
В Калининграде предложили установить памятник варягу Рюрику. Инициаторами выступили сразу несколько политических и общественных деятелей, выступивших на Балтийском культурного форуме в четверг, 16 апреля. В их числе писатель Андрей Буровский (парламентский помощник Владимира Мединского в 2006-2010 годах и автор книги «Запрещенный Рюрик. Правда о „призвании варягов“»), сенатор Александр Шендерюк-Жидков и экс-министр культуры Владимир Мединский.

В конце обсуждения личности Рюрика Мединский поинтересовался у заместителя министра культуры России Жанны Алексеевой, также присутствовавшей на круглом столе, поддерживает ли Минкульт установку памятника. Алексеева ответила, скорее, утвердительно: «Обязательно проработаем и дополнительно доложим. Сделаем все максимально возможное».

Уже после мероприятия Шендерюк-Жидков рассказал журналистам РИА Новости, что считает необходимым установить в центре Калининграда памятник Рюрику, первому правителю Руси и основателю династии Рюриковичей.

«Сегодня в рамках Балтийского культурного форума в ходе обсуждения основ национального мировоззрения с Владимиром Ростиславовичем Мединским и (руководителем Национального центра исторической памяти при президенте России — ред.) Еленой Петровной Малышевой предложил установить в центре Калининграда памятник Рюрику — основателю Российского государства», — собщил сенатор.

Он отметил, что калининградская земля «хранит следы русского присутствия, возникшие задолго до появления Тевтонского ордена».

«Можно спорить о том, бывал ли здесь сам Рюрик — это задача историков. Но абсолютно очевидно одно: задолго до Тевтонского ордена славяне активно общались и торговали с пруссами. История Руси и этих земель связана уже тысячелетие», — добавил Шендерюк-Жидков.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Самое читаемое:

