Вечерний@Калининград: призрачные субсидии, собачья жизнь и палитра прошлого

Меньше месяца назад зампред регионального правительства Александр Рольбинов напомнил, что на «самую важную для нас программу» по субсидированию авиаперевозок в этом году было выделено порядка 440 миллионов. И авторитетно заявил: «Но мы ожидаем, что буквально в апреле еще должны выделить. Министерство транспорта должно разыгрывать следующий конкурс, и должны быть дополнительно выделенные деньги на субсидирование полетов из Калининграда и в Калининград». Местное население восприняло посулы чиновника с энтузиазмом и надеждой на скорое появление в продаже «дешевых авиабилетов». Однако шли недели, а ничего подобного не происходило, и постепенно появились смутные ощущения: что-то пошло не так.

Справедливость этих подозрений во вторник подтвердила Росавиация своим ответом на запрос «Нового Калининграда». Впрочем, начинается этот самый ответ, что называется, «за здравие». В частности, ведомство заявляет, что вопрос допфинансирования программы субсидирования был рассмотрен федеральной комиссией «в приоритетном порядке» и решен «положительно». Однако дальше следуют те самые детали, в которых кроется сами знаете кто. Отчитавшись, что «дополнительные средства на перевозки по калининградским направлениям выделены авиакомпании S7 („Сибирь“)», Росавиация почему-то «позабыла» уточнить, о какой, собственно, сумме идет речь. При этом мониторинг показал, что субсидированные билеты у данной компании сегодня можно найти только на точечные даты. В частности, на июль из Москвы в Калининград их нет, но пока еще можно в определенные дни «улететь задешево» из Калининграда в столицу. Правда, обратно, скорее всего, придется возвращаться отнюдь не по «льготной» цене. Возникает подозрение, что выделенное компании S7 допфинансирование либо пока не дошло до адресата, либо оказалось более чем скромным. Возможно, именно поэтому Росавиация проигнорировала вопрос о сумме, предусмотренной для финансирования социальной программы на калининградском направлении.

Не добавил оптимизма и ответ ведомства насчет дальнейшего участия в этой самой программе компании «Аэрофлот», которая еще в начале года в полном объеме реализовала субсидированные билеты на калининградском направлении на 2026-й. «Продажи субсидируемых билетов продолжаются всеми участниками программы субсидирования, за исключением „Аэрофлота“. Этот перевозчик продолжает предлагать билеты в Калининград по специальным (плоским) тарифам», — уточнили в Росавиации. Выходит, зря калининградцы весь месяц с надеждой мониторили сайт «Аэрофлота» и прочих авиакомпаний, поверив обещаниям вице-премьера. Билетов так и не случилось. Как говорится, оставь надежды всяк, сюда летящий. Да и отсюда, впрочем, тоже.





Текст: Оксана Шевченко, фото «Нового Калининграда»