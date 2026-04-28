Росавиация: у «Аэрофлота» субсидированных авиабилетов для калининградцев нет

«Аэрофлот» не будет продавать субсидированные авиабилеты на калининградском направлении. По решению комиссии Минтранса РФ допфинансирование на эти цели получила компания S7. Сумма не называется. Это следует из ответа Росавиации на запрос «Нового Калининграда».

В запросе редакция просила уточнить, рассматривался ли на федерально комиссии вопрос выделения дополнительных средств на субсидирование перевозок на калининградском направлении и какое было принято решение. Также «Новый Калининград» интересовался, какая сумма была предусмотрена для финансирования социальной программы на калининградском направлении, когда стоит ожидать поступления в продажу субсидированных авиабилетов в рамках дополнительно выделенных средств и будет ли участвовать на этот раз «Аэрофлот» в программе.

«Вопрос дополнительного финансирования перевозок по калининградским направлениями рассмотрен в приоритетном порядке, принято положительное решение. Дополнительные средства на перевозки по калининградским направлениям выделены авиакомпании S7 („Сибирь“). Продажи субсидируемых билетов продолжаются всеми участниками программы субсидирования, за исключением „Аэрофлота“. Этот перевозчик продолжает предлагать билеты в Калининград по специальным (плоским) тарифам», — говорится в ответе Росавиации.

Отметим, как показал мониторинг «Нового Калининграда», субсидированные билеты у S7 можно найти только на точечные даты. В частности, на июль из Москвы в Калининград их у данной компании нет. Однако можно найти на некоторые даты из Калининграда в столицу.





Напомним, что 30 марта Александр Рольбинов назвал программу по субсидированию авиаперевозок «самой важной для нас программой» и сообщил, что в 2024 и в 2025 годах из федерального бюджета на нее выделялось по 1,2 миллиарда рублей.

«В этом году у нас было выделено порядка 440 миллионов, но мы ожидаем, что буквально в апреле еще должны выделить. Министерство транспорта должно разыгрывать следующий конкурс, и должны быть дополнительно выделенные деньги на субсидирование полетов из Калининграда и в Калининград», — добавлял Рольбинов. Тогда же чиновник уточнил, что на конец марта льготные билеты у «Аэрофлота» закончились.

Также напомним, что 9 февраля в Росавиации «Новому Калининграду» сообщили, что авиакомпания «Аэрофлот» реализовала субсидированные билеты на калининградском направлении на 2026 год в полном объеме, Компания получила 13,3% от суммы, предусмотренной на субсидирование перевозок. В ведомстве отметили, что вопрос выделения дополнительных средств на субсидирование перевозок на калининградском направлении будет рассматриваться в рамках комиссии Минтранса России, которая состоится 23 февраля 2026 года.