Выборы в Заксобрание и Горсовет: интервью с политологом Михаилом Кришталем (ч. 2)

Осенью 2026 года жителям Калининграда предстоит пережить выборы в Госдуму, областное Заксобрание и в Горсовет. Мы подробно поговорили о них с доцентом БФУ им. И. Канта, политологом, кандидатом географических наук Михаилом Кришталем. Знают ли калининградцы о выборах, есть ли в стране оппозиционные партии и чем они пытаются завлечь избирателей — читайте в первой части интервью. Во второй части речь о выборах в Заксобрание и горсовет.



— Михаил Игоревич, в сентябре 2026 года нам предстоит избрать новый состав Законодательного собрания Калининградской области (бывшей Облдумы). На днях у нас вышло интервью с депутатом Горсовета Сергеем Севостьяновым, которого, как и ряд других депутатов, исключили из КПРФ, его политическое будущее дальнейшее пока не очень ясное. Он сказал интересную фразу, что после того, как городские власти лишились полномочий по застройке территорий, «олигархи»-застройщики ушли из Горсовета в Заксобрание, чтобы быть поближе к коридорам, где принимаются решения. В принципе, то же самое примерно говорил и нынешний сенатор Александр Ярошук в своём большом интервью «Новому Калининграду». Ждать ли нам в Заксобрании вновь нашествия представителей бизнеса, как вы думаете? Или что-то всё-таки изменится?

— В 2021 году по одномандатным округам (Заксобрание состоит наполовину из одномандатников — прим. «Нового Калининграда») было доминирование «Единой России» во всех округах, кроме одного, где выиграл выдвигавшийся от КПРФ Евгений Ган. Думаю, что плюс-минус эта ситуация сохранится.

А вот с выборами по партийным спискам ситуация может быть достаточно иной. «Единая Россия» может получить около трети процентов голосов. И могут быть неожиданности. Так, неожиданностью для многих было в 2021 году, что прошла «Партия пенсионеров» и от них мандат получил господин Грибов.

— Да, интересная история. Учитывая, что до этого Грибов был депутатом от «Единой России», избирался от «Партии пенсионеров», а теперь отбывает срок в колонии. И вместо него депутатский мандат у Владимира Вуколова, старожила регионального парламента...

— Поэтому здесь могут быть самые неожиданные моменты. А вдруг «Коммунисты России» наберут 5% и пройдут?

— «Коммунисты России» — это спойлеры?

— Надо смотреть разные территориальные уровни. На федеральном уровне тут бесспорно, «Коммунисты России» являются спойлерами по отношению к КПРФ. Но если партия проходит в парламент, например, на региональном уровне, получит свой мандат, то на уровне отдельного субъекта страны её уже сложно будет назвать спойлером.

Как, знаете, про «Новых людей» говорили в 2021 году, что они спойлеры. Но, извините, они прошли Государственную Думу. По отношению к кому они спойлеры? В таких условиях можно сказать, что «Яблоко» скорее спойлеры «Новых людей», чем «Новые люди» спойлеры у «Яблока».

— Одно время мы анализировали списки «Коммунистов России», в них были, например,бармен из Липецка, экспедитор из Выборга, экономист из Абакана и другие... Некоторое время назад у них, так понимаю, ситуация поменялась. Они стали пытаться развивать региональное отделение, к ним перешли бывшие представители КПРФ из Горсовета, руководителем отделения был Владимир Султанов, который раньше состоял и в «Патриотах России», и в КПРФ, и даже успел побывать в такой интересной организации под названием КПСС, которая на самом деле была проектом политтехнолога-единороса... По последней информации, Владимир Султанов ушёл на СВО и пропал без вести...

— «Коммунисты России» пользуются ситуацией в региональном отделении КПРФ. Бывшие члены КПРФ, многие из которых хотят продолжить свою политическую деятельность, политическую карьеру, они уходят в «Коммунисты России».

— Внутрипартийные конфликты в КПРФ мы наблюдаем уже больше десяти лет. Начиная с предыдущего руководства — Игоря Алексеевича Ревина. Продолжилась история уже и после прихода Максима Буланова. С чем это связано? С какой-то федеральной повесткой или всё-таки это местные региональные «разборки»?

— Думаю, это не связано с федеральной повесткой. На федеральном уровне тоже есть свои разногласия и свои склоки. У нас тут свои. Не хочу громких слов, но если мы смотрим на региональное отделение КПРФ, то зафиксируем два процесса: вымирание и вырождение. С одной стороны, некоторые идейные члены КПРФ по причине старости уходят, умирают, к сожалению. Другие просто уходят из партии. Кто-то вообще уходит в «Коммунисты России».

— Наблюдала во время прошлых выборов любопытную ситуацию. Глава обкома КПРФ Максим Буланов шёл на выборы в Заксобрание по одномандатному округу № 11. В итоге в этом округе победила Лариса Швалкене из «Единой России», набрав больше 8000 голосов избирателей. У Буланова же было всего 3626 голосов. Но в итоге он прошёл в депутаты, поскольку был в списке КПРФ.

— Потому что, как я уже говорил, в случае с КПРФ люди голосуют за партию, а не за Буланова. И более того, что должны были бы сделать ЛДПР, «Справедливая Россия», КПРФ, «Новые люди», может, ещё кто-то, учитывая доминирование «Единой России» на одномандатных округах? Они должны были договориться между собой, что по каждому из округов выдвигается только один сильный кандидат от одной из партий. По такому-то округу — сильный кандидат от КПРФ, а другие снимаются. По другому — от ЛДПР. И так далее. В условиях однотурового голосования в одномандатных округах у них было бы гораздо больше шансов, чтобы голоса не оттягивались. Но они этого не делают.

— Есть уже информация из других регионов, что там списки «Единой России» возглавят герои СВО. У нас будет так же?

— Нужно подождать итогов праймериз. Но если говорить про избирательную тройку, которая формируется на федеральном и региональном уровнях, то здесь обычно смотрят общественно-политическую повестку. В 2021 году в тройках были врачи. Понятно почему: пандемия коронавируса, авторитет врачей как профессии вырос значительно. В 1999 году в тройке «Единства» был генерал-лейтенант милиции — тогда был запрос на порядок, безопасность, борьбу с коррупцией. Сейчас идёт специальная военная операция будет Я уверен практически,что в «Единой России» будет в федеральной тройке тоже участник СВО. В региональной — посмотрим.

— По поводу известности депутатов Заксобрания. Я так предположу, что самая большая известность у его председателя Андрея Михайловича Кропоткина?

— Узнаваемость мы не изучали. Ну здесь про известность, наверное, достаточно сложно мне сказать. Но вполне возможно, опять-таки в силу медиафакторов.

— И календарей, наверное, которые рассылают всем в почтовые ящики? Один эксперт сказал мне как-то, что самая удачная политехнология — открытка в каждый почтовый ящик. Но она затратная.

— В избирательных технологиях это называют касаниями. Есть в политических технологиях правило, если не ошибаюсь, семи касаний, обеспечивающих поддержку и узнаваемость: кинул в календарик — это одно касание; встреча с избирателями — второе касание; на столбе разместил листовку — третье касание. И так далее. Это способствует узнаваемости и популярности среди избирателей.

— Последнее — выборы в Горсовет. Я так понимаю, что для Калининграда как раз горсовет — это очень важно, потому что теперь депутаты будет назначать одного-единственного главу города. Вот прошлые выборы в горсовет преподнесли сюрпризы.

— Шесть мест было у КПРФ, да. Причём выборы в Горсовет проходят только по одномандатным округам.

Но у КПРФ сейчас всё значительно ухудшилось. Более того, они, насколько мне известно, чуть ли не по объявлениям рекрутируют кандидатов. Это результат того, что они не рекрутировали новых членов в течение межвыборного периода. Они даже многих потеряли. Результат — приходится работать так. Что-то подобное не только у КПРФ было. Это было и у «Новых людей», они набирали из представителей общественности кандидатов.

Кстати, не могу сказать, что это критически плохо. Но это говорит о слабой политике в течение межвыборного периода.

— Я бы не сказала, что у них прямо сильно слабая политика. Они ж себе как-то рекрутировали, например, руководителя сети магазинов «Бутыль» и «Кант-Маркет» Артёма Вертепова, хотя он раньше на субботники с «Единой Россией» ходил. Или, например, в 2020 году в Зеленоградске их списки возглавил Леонид Кухарев, который считается одним из основных застройщиков побережья. Правда, потом он из списка вышел. Но гендиректор его компаний Елена Вакуленко пять лет состояла в фракции КПРФ в Зеленоградске. В сентябре 2025 года, правда, уже от «Единой России» избралась...

— Что касается горсовета Калининграда, то тут не думаю, что расклад у КПРФ сильно увеличится. Более того, может быть, стоит ждать усиления монопартийности Горсовета. В силу кризиса, который претерпевает КПРФ, позиции «Единой России» в Горсовете могут только усилиться.

Но, в конце концов, тут поучаствуют «Новые люди». Но тут тоже вопрос. Их участие будет способствовать конкуренции? Или, напротив, они будут «размывать» протестный электорат на городском уровне? Возможно, что их кандидат скорее отнимет голоса у кандидата от ЛДПР или КПРФ, более известного на городском уровне, что будет способствовать победе представителей «Единой России».

— Повторюсь, наверное, что предстоящие выборы в Горсовет для калининградцев важны. Депутаты будут назначать единоначального главу, мэра (если говорить по старинке). Понятно, что губернатор будет играть решающую роль при подборе кандидатуры. По факту это назначение градоначальника без прямого участия жителей. Единственная возможность как-то на это повлиять самим горожанам — выбрать в горсовет тех, кто может сказать своё веское слово по этому вопросу...

— Может быть, очень банально отвечу, но здесь будет зависеть от того, как они будут проводить свою работу после выборов. Насколько я знаю из общения с некоторыми депутатами Горсовета, партийные пристрастия после выборов зачастую забываются, и встаёт вопрос: или депутаты настроены на эффективную работу, и тогда они вполне идут на компромиссы между представителями разных партий, или нет. Это всё практикуется у нас в Калининграде.

— Сейчас мы послушали депутата Сергея Севостьянова, который рассказал то, о чём многие, по всей видимости, не знали. Что в Горсовете только три человека получают зарплату: это председатель и два его зама. Остальным выплачивают по 12 000 рублей в месяц, для большинства из них это просто общественная нагрузка. Сам Севостьянов работает кочегаром на ТЭЦ в основное время. Это депутатство вообще надо кому-то на таких условиях? Это же общественная нагрузка, по сути.

— Если они баллотируются, значит, видимо, надо. Интерес какой-то есть. Здесь же не только в деньгах исчисляется статус человека. Возможно, что это символический капитал, представленность в медиа. Для кого-то это тоже очень важно. Для кого-то это, может быть, социальные связи новые, рост узнаваемости. Люди не исчисляют в жизни всё исключительно финансами.

Беседовала Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»