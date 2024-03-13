Власти: в интересах «Светлогорск Golf&Residence» меняют правила застройки

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Специализированный застройщик «Раушен Хотел Ресорт» в настоящее время совместно с администрацией Светлогорского округа разрабатывает документацию по планировке территории и ведет предпроектные работы для реализации проекта «Светлогорск Golf&Residence», предполагающего строительство жилья, гольф-поля, коммерческих и социальных объектов в пос. Зори. Как сообщили в пресс-службе правительства региона в ответе на запрос «Нового Калининграда», застройщик пока не получил земли в аренду.

«В настоящее время в целях реализации инвестиционного проекта приказом министерства градостроительной политики области от 14.07.2023 утверждены необходимые изменения в генеральный план Светлогорского округа, осуществляется корректировка Правил землепользования и застройки муниципального образования, — сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на министерство экономического развития региона. — Инвестор , в свою очередь, совместно с администрацией Светлогорского городского округа разрабатывается соответствующая документация по планировке территории, ведутся предпроектные работы».

В министерстве также сообщили, что распоряжение губернатора Калининградской области о предоставлении инвестору земельных участков в аренду без торгов будет подготовлено «по результатам завершения работ по приведению в соответствие документов территориального планирования и градостроительного зонирования целям реализации инвестиционного проекта, установления соответствующих видов разрешенного использования земельных участков».

Проект будет включен в реестр после того, как будет издано распоряжение губернатора о передачи земли, и с застройщиком заключат соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта. Как утверждают в пресс-службе правительства, ранее проект в областной реестр включен не был.

Отметим, что региональное министерство градостроительной политики утвердило приказ об изменении ПЗЗ Светлогорска в части участков, попадающих в зону проекта, в конце декабря 2023 года.

Напомним, проекта строительства рекреационно-жилого кластера с гольф-полем на 18 лунок в поселке Зори Светлогорского округа был одобрен в 2021 году. Инвестор — связанная с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым компания «Раушен Хотел Ресорт» — планирует построить 516 тысяч кв. м жилых зданий, гольф-поле, коммерческие объекты, а также школу и детский сад. В июле 2023 года стало известно, что под эту застройку вносят очередные изменения в Генплан муниципалитета. Также этот инвестор в настоящее время возведение на променаде Светлогорска Курортно-оздоровительный комплекс «Променад».

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