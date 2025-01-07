700 тысяч за кв. м: как выглядят многоэтажки на променаде в Светлогорске (фото)

700 тысяч за кв. м: как выглядят многоэтажки на променаде в Светлогорске (фото) 700 тысяч за кв. м: как выглядят многоэтажки на променаде в Светлогорске (фото) 700 тысяч за кв. м: как выглядят многоэтажки на променаде в Светлогорске (фото) 700 тысяч за кв. м: как выглядят многоэтажки на променаде в Светлогорске (фото) 700 тысяч за кв. м: как выглядят многоэтажки на променаде в Светлогорске (фото) 700 тысяч за кв. м: как выглядят многоэтажки на променаде в Светлогорске (фото) 700 тысяч за кв. м: как выглядят многоэтажки на променаде в Светлогорске (фото) 700 тысяч за кв. м: как выглядят многоэтажки на променаде в Светлогорске (фото) 700 тысяч за кв. м: как выглядят многоэтажки на променаде в Светлогорске (фото)
Все новости по теме: Масштабные инвестпроекты

В Светлогорске на променаде заканчивается строительство первой очереди элитных многоэтажных апартаментов. В пятиэтажных домах завершают отделку фасадов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Ранее правительство области сообщало, что первая очередь должна быть сдана в 2024 году. В сентябре застройщик компания «Раушен Хотел Ресорт» продлевала разрешение на строительство первой очереди до 28 декабря 2024 года.

В настоящее время на сайте проекта «Курортно-оздоровительный комплекс „Променад“» продолжается продажа апартаментов, причем большая часть уже продана. На «Авито» недвижимость продается в среднем по 712 тыс. рублей за квадратный метр. В прошлом году апартаменты в них можно было купить по 600 тысяч рублей за один квадратный метр.

Отметим, как следует из паспортов строительства, формально часть участков на променаде относятся к Отрадному.

Напомним, что застройщик, который помимо апартаментов, возводит медицинский центр «Ланцет» и гостиничный комплекс, получил под реализацию проекта променад Светлогорска без участия в конкурентных торгах, поскольку инвестиционный проект был признан масштабным. О том, каковы размеры арендной платы, которую инвестор вносит в бюджет, в пресс-службе правительстве «Новому Калининграду» не сообщили.

«В строительство на променаде (отель, клиника и т.д.) вкладывается более 7 миллиардов рублей, создается туристическая инфраструктура, построен удобный лифт по механизму земля в обмен на инвестиционные обязательства», — написал в феврале 2024 года экс-губернатор Антон Алиханов, отвечая на комментарий своего подписчика «ВКонтакте».

Ранее «Новый Калининград» рассказывал, что инвестор — компания, связанная с экс-главой Минпромторга РФ, в настоящее время первым вице-премьером Правительства РФ Денисом Мантуровым. Его супруга Наталья Мантурова является главным внештатным специалистом пластический хирург Минздрава России, президентом Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов.

Фото: «Новый Калининград»

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