Инвестор «Тапиау» планирует возвести ТЦ в центре Железнодорожного

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Компания «Балтэнергосервис», занимающаяся восстановлением замка «Тапиау» в Гвардейске, планирует возвести в центре пос. Железнодорожного жилой и социально-культурный квартал. Как сообщает пресс-служба правительства Калининградской области в ответе на запрос «Нового Калининграда», компания в настоящее время разрабатывает предпроектные решения.

«На текущий момент в целях реализации проекта осуществляется корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Правдинского округа, — сообщили в пресс-службе правительства. — В отношении земельного участка, предоставленного ООО „Балтэнергосервис“ под размещение многофункционального центра с площадями для размещения объектов торговли, сервиса, общественного питания, инвестором на текущем этапе осуществляется разработка предпроектных решений».

Проект был одобрен к реализации Советом по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области в феврале 2023 года. Компании «Балтэнергосервис» передали в аренду без торгов земельный участок с кадастровым номером 39:11:020024:114 площадью 320 кв. метров по ул. Коммунистической около центральной площади поселка, где и планируется возвести торговый центр с ресторанами. Также инвестсовет разрешил компании образовать новый земельный участок по соседству в районе ул. Октябрьской для строительства на нём жилого и социально-культурного квартала.

Напомним, руководитель компании «Балтэнергосервис» Алексей Павликов вместе с компаньонами занимается замком «Тапиау», параллельно с этим компаньоны восстанавливают Крайсхаус, трехэтажный жилой дом и один из фахверковых складов в Железнодорожном, исторический склад в Бережковском, а также здание окружной больницы и кирпичную водонапорную башню в Черняховске.

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