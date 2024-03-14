Инвестор «Тапиау» планирует возвести ТЦ в центре Железнодорожного

Компания «Балтэнергосервис», занимающаяся восстановлением замка «Тапиау» в Гвардейске, планирует возвести в центре пос. Железнодорожного жилой и социально-культурный квартал. Как сообщает пресс-служба правительства Калининградской области в ответе на запрос «Нового Калининграда», компания в настоящее время разрабатывает предпроектные решения.



«На текущий момент в целях реализации проекта осуществляется корректировка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Правдинского округа, — сообщили в пресс-службе правительства. — В отношении земельного участка, предоставленного ООО „Балтэнергосервис“ под размещение многофункционального центра с площадями для размещения объектов торговли, сервиса, общественного питания, инвестором на текущем этапе осуществляется разработка предпроектных решений».

Проект был одобрен к реализации Советом по улучшению инвестиционного климата в Калининградской области в феврале 2023 года. Компании «Балтэнергосервис» передали в аренду без торгов земельный участок с кадастровым номером 39:11:020024:114 площадью 320 кв. метров по ул. Коммунистической около центральной площади поселка, где и планируется возвести торговый центр с ресторанами. Также инвестсовет разрешил компании образовать новый земельный участок по соседству в районе ул. Октябрьской для строительства на нём жилого и социально-культурного квартала.