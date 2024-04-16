Корпорация развития в четвёртый раз выставила на торги комплекс «Луизенберг» (фото)

Корпорация развития Калининградской области в четвёртый раз выставила на торги комплекс «Луизенберг», расположенный в посёлке Зелёный Бор Черняховского района. Соответствующая информация размещена в Telegram-канале корпорации.



«Речь идёт о земельном участке площадью 0,4 га в Черняховском районе и двух исторических зданиях — памятниках архитектуры конца XIX века. Это — один из самых камерных объектов-памятников в пакете активов Корпорации развития. Стартовая цена имущества — 6,5 млн рублей, — говорится в сообщении, — Территория комплекса сохранила аутентичные мощеные дорожки, имеет богатое озеленение и может быть использована для размещения рекреационных объектов, оздоровительных сюжетов, резиденций».

Заявки на участие в торгах принимаются до 17 мая. Итоги аукциона планируют подвести 23 мая.

В прошлый раз комплекс выставляли на торги в феврале. На участие в аукционе не было подано ни одной заявки. Стоимость корпорация оставила без изменений. За аналогичную цену «Луизенберг» также дважды выставлялся на аукционы в прошлом году.

В июле 2023 года сообщалось, что Корпорация заказала проект консервации комплекса, и документация на сегодняшний день полностью подготовлена.

Впервые комплекс выставили на торги в январе 2023 года. Когда конкурс не состоялся, 6 марта был объявлен следующий, с той же начальной стоимостью.

Осенью 2022 года для комплекса в посёлке Зелёный бор была разработана концепция современного использования, проект реконструкции комплекса оценивался в 86 млн рублей.

Семинария для учителей в посёлке Аугшткуммечен (позже его переименовали в Каралене, затем в Луизенберг, а ныне это Зеленый Бор) была основана в 1810 году самой королевой Луизой. Изначально преподавание в семинарии вели на литовском языке, позднее к нему добавили и немецкий. Комплекс из двух зданий, сохранившихся до наших дней, был построен в 1881 году.

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