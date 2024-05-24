Комплекс «Луизенберг» выкупают за 7,1 млн рублей

Ансамбль зданий учительской семинарии «Каралене» («Луизенберг»), расположенный в посёлке Зелёный Бор Черняховского района, выкупают за 7,1 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте «ТЭК-Торг».



На участие в аукционе поступило две заявки. Победителем торгов комиссия признала калининградского индивидуального предпринимателя Алексея Вельмякина. Основной вид деятельности ИП — строительство жилых и нежилых зданий.

Начальная цена лота составляла 6,5 млн рублей. В апреле Корпорация развития Калининградской области выставила его на торги в четвёртый раз. «Речь идёт о земельном участке площадью 0,4 га в Черняховском районе и двух исторических зданиях — памятниках архитектуры конца XIX века. Это — один из самых камерных объектов-памятников в пакете активов Корпорации развития. Территория комплекса сохранила аутентичные мощеные дорожки, имеет богатое озеленение и может быть использована для размещения рекреационных объектов, оздоровительных сюжетов, резиденций», — сообщали в корпорации.

В прошлый раз комплекс выставляли на торги в феврале. На участие в аукционе не было подано ни одной заявки. Стоимость корпорация оставила без изменений. За аналогичную цену «Луизенберг» также дважды выставлялся на аукционы в прошлом году.

В июле 2023 года сообщалось, что Корпорация заказала проект консервации комплекса, и документация на сегодняшний день полностью подготовлена.

Впервые комплекс выставили на торги в январе 2023 года. Когда конкурс не состоялся, 6 марта был объявлен следующий, с той же начальной стоимостью.

Осенью 2022 года для комплекса в посёлке Зелёный бор была разработана концепция современного использования, проект реконструкции комплекса оценивался в 86 млн рублей.

Семинария для учителей в посёлке Аугшткуммечен (позже его переименовали в Каралене, затем в Луизенберг, а ныне это Зеленый Бор) была основана в 1810 году самой королевой Луизой. Изначально преподавание в семинарии вели на литовском языке, позднее к нему добавили и немецкий. Комплекс из двух зданий, сохранившихся до наших дней, был построен в 1881 году.

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В 1924 году семинарию закрыли, а здания отдали под дом престарелых. В послевоенные годы эта территория использовалась под воинские склады. После того, как воинская часть покинула комплекс, часть зданий разобрали на кирпич, уцелели только две постройки. Более 10 лет они никак не использовались. Однако эксперты НПЦ по охране памятников отметили, что они находятся в удовлетворительном состоянии.