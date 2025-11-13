На Острове разрешили вырубку для строительства «горизонтальной» 26-этажки

Власти Калининграда разрешили вырубить 70 деревьев на Октябрьском острове для строительства «горизонтальной» многоэтажки. Соответствующая информация размещена на сайте горадминистрации.

Порубочный билет выдан ООО «Специализированный застройщик „Смоленское“» 6 ноября 2025 года и действует до 1 апреля 2033-го. Вырубка запланирована на земельных участках с кадастровыми номерами 39:15:140505:270 и 39:15:000000:20623:ЗУ1, рядом со стадионом «Ростех Арена». Уничтожению подлежат клёны и грабы.

Компенсационная стоимость оплачена в сумме 4 484 084 рубля. Посадить необходимо 70 деревьев: 32 сосны унцината, 21 остролистный клён и 17 повислых берёз Пурпуреа (плакучая форма). Компенсационное озеленение запланировано на эксплуатируемой кровле паркинга и первого этажа здания, проектируемого в границах земельного участка с кадастровым номером 39:15:140505:270 (ул. Ген. Павлова- наб. Генерала Карбышева). Предусмотрено также дополнительное озеленение: 85 кустов форзиции промежуточной Курталин, 42 барбариса Тунберга Дартс Ред Леди и 11 сосен унцината.

Согласно информации из проекта компенсационного озеленения, «для поддержания озеленения интенсивного типа на крыше в надлежащем состоянии требуются постоянный уход и эксплуатация, регулярный полив, прополка и подкормка растений». Уход должен осуществлять садовник управляющей компании.

В сентябре 2023 года территорию под «горизонтальный» жилой комплекс на Острове передали по результатам торгов компании из Санкт-Петербурга «Смоленское». Аукцион инициировала Корпорация развития Калининградской области. На торги выставляли право приобретения опциона на заключение договора субаренды на инвестиционных условиях. Как поясняли в Корпорации, право собственности на землю сохраняется за регионом.

В июле 2024 года градостроительный совет одобрил проект «горизонтального» дома. В нём предусмотрены жилые помещения площадью не менее 35 тысяч кв. м, гостиница на минимум 130 номеров, спа и фитнес-зал с бассейном на четыре дорожки, а также конференц-зал, ресторан, кафе и торговые помещения.

В октябре 2024 года власти области изменили назначение земельного участка, установив для него зону ОЖ/26-о. Это означает, что на нём разрешено строительство 26-этажного дома, а саму землю отнесли к общественно-жилому назначению.

В декабре проект строительства прошёл экспертизу. В мае 2025 года компания «Специализированный застройщик „Смоленское“» получила разрешение на строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой.