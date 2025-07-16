Гостиницы в Янтарном и дом у крепости: власти выдали разрешения на строительство

Областные власти выдали разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, гостиниц, универсального рынка и амбулаторно поликлинический центра. Новые объекты появятся в Калининграде, Отрадном, Светлогорске, Балтийске и Янтарном. Это следует из реестра разрешений на строительство и ответа правительства на запрос «Нового Калининграда».

Многоквартирный дом со встроенными нежилыми помещениями и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой на ул. Невского появится на участке с кадастровым номером 39:15:000000:12005. Как уточнили в минстрое, здание недалеко от Верхнего озера будет девятиэтажным. Его площадь составит 93 058,1 кв м. Строительством займётся ООО «Балтик-скан-интернационал».

Два здания универсального рынка на ул. Челнокова на участках с кадастровым номером 39:15:130712:8984 и 39:15:130712:8983 будут пятиэтажными. Разрешение на первое здание площадью 9531,58 получило ООО «Офис молл», а на второе площадью 9519,22 кв. м — ООО «КТСтрой». Разрешение действует до 20 июня 2028 года.

Клиника «Добрый докторъ» 24 июня получила разрешение на реконструкцию склада под амбулаторно-поликлиническое обслуживание на ул. Красной, 87. Площадь трёхэтажного здания составляет 401,61 кв. м.

На ул. 1-й Алтайской области разрешили построить третий корпус по производству тяговых электродвигателей. Разрешение от 25 июня получила компания «Промтехника», учредителем которой выступают Владимир Щербаков, частная компания с ограниченной ответственностью «Доан Б. В.» и ООО «Региональный фонд частных инвестиций». Площадь корпуса составит 3043,48 кв. м.

Четырёхтажный многоквартирный жилой дом на ул. Артиллерийской в Балтийске площадью 8492,8 кв. м построят недалеко от крепости Пиллау. Указанный застройщик — «КПД Риэлт». Разрешение действительно до 5 февраля 2027 года. Проект строительства прошел экспертизу в декабре прошлого года.

Компании «Штерн и К» разрешили построить два четырёхэтажных многоквартирных дома в Отрадном на участке с кадастровым номером 39:17:000000:1665. Первый дом будет иметь площадь 4710,17 кв. м, а второй — 4886,6 кв м. Разрешение будет действовать до 17 июня 2035-го. Экспертиза одобрила проект в мае 2025 года.

Амбулаторно-поликлинический центр в Светлогорске недалеко от железнодорожной станции будет трёхэтажным. Его площадь составит 392,43 кв. м.

Недалеко от Синявинского озера Янтарного округа нежилое здание реконструируют в семиэтажный гостевой дом площадью 34724,08 кв. м. Разрешение будет действительно до 9 марта 2026 года.

Физическому лицу, чьи данные не разглашаются, также разрешили построить гостиницу на ул. Советской в Янтарном. Строительство запланировано на участке с кадастровым номером 39:22:010005:134 общей площадью 839 кв. м. Разрешение на строительство двухэтажной гостиницы площадью 558 кв. м действительно до 25 июня 2027 года.