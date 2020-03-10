День 28: Вместо эпилога

Давайте сначала об измеряемых параметрах: за неполный месяц я похудел с 85,8 килограмм до 78,8. Стоит еще раз заметить, что это не связано с тем, что в продуктовой корзине заложено мало денег на еду, а является результатом неверно распределённых ресурсов и неправильного питания в рамках эксперимента. На 16 день я разобрался с рекомендациями по продуктовой корзине: что нужно было покупать и как питаться, чтобы избежать потери веса. В целом, к диете «на минималках» можно привыкнуть, но от себя хотел бы добавить пару предложений:

Количество куриных яиц в неделю следует увеличить с 4 хотя бы до 7 ;

; Количество фруктов увеличить хотя бы до 7 штук в неделю, а то и до 14 . Опытным путём в 9 день удалось вычислить, что сейчас их подразумевается 5 единиц;

. Опытным путём в 9 день удалось вычислить, что сейчас их подразумевается 5 единиц; Хотелось бы увидеть в новом проекте корзины орехи и семечки. Они недешевые, но их присутствие в рационе, как выяснилось в разговоре с диетологами, может сократить риск сердечно-сосудистых заболеваний и, как следствие, последующие расходы на медицинское обслуживание.

Если же говорить в общем, то в рамках существующих цен можно научиться питаться на 5500-6000 рублей в месяц. Питание будет без особого разнообразия, но организм жить будет.

Наименование В год В неделю В день Мин. цена В неделю Приемлемая цена В неделю Яйца (шт) 210 4,00 0,58 4,9 ₽ 19,60 ₽ 4,9 ₽ 19,60 ₽ Хлебобулочные изделия (кг) 126,5 2,43 0,347 57,09 ₽ 138,88 ₽ 120 ₽ 291,92 ₽ Сахар и кондитерские изделия (кг) 23,8 0,46 0,065 30 ₽ 13,73 ₽ 100 ₽ 45,77 ₽ Картофель (кг) 100,4 1,93 0,275 10 ₽ 19,31 ₽ 25 ₽ 48,27 ₽ Фрукты свежие (кг) 60 1,15 0,164 30 ₽ 34,62 ₽ 90 ₽ 103,85 ₽ Мясопродукты (кг) 58,6 1,13 0,161 150 ₽ 169,04 ₽ 300 ₽ 338,08 ₽ Молоко, молочные продукты (кг) 290 5,58 0,795 46 ₽ 256,54 ₽ 60 ₽ 334,62 ₽ Рыбопродукты (кг) 18,5 0,36 0,051 90 ₽ 32,02 ₽ 300 ₽ 106,73 ₽ Масло растительное, маргарин, жиры (кг) 11 0,21 0,030 63 ₽ 13,33 ₽ 100 ₽ 21,15 ₽ Овощи и бахчевые культуры (кг) 114,6 2,20 0,314 25 ₽ 55,10 ₽ 60 ₽ 132,23 ₽ Прочие продукты (соль, чай, специи) 4,9 0,09 0,013 150 ₽ 14,13 ₽ 400 ₽ 37,69 ₽ Итого минимально 766,29 ₽ Итого приемлемо 1479,91 ₽ Недельный остаток 576,52 ₽ Недельный остаток -137,10 ₽

Однако эти расчёты справедливы для города, а в сельской местности могут быть далеки от реальности из-за наценок за логистику или отсутствия конкурентного рынка. Судя по ценам на вышеописанные товары в Озёрском районе, продуктовая корзина для села может оказаться на 30% дороже. Это один из факторов, из-за которых я считаю, что прожиточный минимум для села и города должны рассчитываться на основании разных данных. То есть в разделе питания я предлагаю увеличить прожиточный минимум хотя бы на 840 рублей для города и на 2500 тысячи для удалённых от областного центра населённых пунктов.

Коммунальные платежи

На оплату счетов в холодный период у меня ушло 40,3% вместо 22% теоретических, и в основном это связано с тем, что моё жилое помещение не имеет автономной системы отопления. Если бы мой доход в действительности был сравним с прожиточным минимумом, я бы вооружился текстом постановления Правительства РФ № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и пошел бы вставать в очередь на выплаты. С этой статьёй расходов есть много нюансов; например, четверть населения России — сельчане, а многие домохозяйства не имеют доступа к газу, поэтому люди вынуждены тратить деньги на уголь и дрова. Тут расходы на топливо могут сильно разниться с моими расходами на отопление, причём как в большую, так и в меньшую стороны, так что в рамках эксперимента каких-то общих рекомендаций я дать не могу.

Непродовольственные расходы

В теории предполагается, что раз 50% прожиточного минимума мы потратили на еду и около 22% на коммунальные платежи и налоги, то у нас остаётся 28% на всё остальное — в моем случае это 3222 рубля 80 копеек. Эти расходы можно разделить на периодические (например, товары для гигиены) и долгосрочные: одежду, обувь, бытовую технику и средства индивидуальной мобильности.

Из собственного опыта я бы выделил 9 пунктов периодических расходов.

Маятниковая миграция 1440 ₽/месяц Мобильная связь 200 ₽/месяц Стиральный порошок 62 ₽/месяц Зубная щетка 17 ₽/месяц Мыло 36 ₽/месяц Средство для мытья посуды 35 ₽/месяц Фильтр для воды 230 ₽/месяц Бритвенные принадлежности 85 ₽/месяц Средства контрацепции 130 ₽/месяц

Про необходимость стирального порошка, средств гигиены и мобильной связи в XXI веке я, наверное, пояснять не буду.

Под маятниковой миграцией я подразумеваю оплату ежедневного проезда на место работы и обратно домой, а также выезд в город за покупками на выходных. В моём случае в этот пункт вошла стоимость билета на автобус туда-обратно без пересадок, но Калининград в этом плане довольно компактный, и транспортная сеть позволяет добираться большинству граждан на работу без пересадок, в других городах может быть другая история. Также жители пригорода и села, как правило, не могут быть полностью обеспечены работой в своём населённом пункте, поэтому я бы рекомендовал внести в прожиточный минимум отдельную статью «транспорт» и рассчитывать её не универсально для всей страны или региона, а более локально, с точностью до микрорайона или хотя бы до населённого пункта. При этом я предполагаю, что объем расчетных средств на транспорт должен быть связан обратной пропорцией обеспеченностью территории рабочими местами: меньше рабочих мест — больше расходов на транспорт.

Хотелось бы заметить, что если экономить на проезде, то, как ни странно, придётся чаще менять обувь. В начале эксперимента у меня была пара не самых дешёвых ботинок с пробегом около 30 километров, причём подошва выглядела почти как новая. Судя по данным с фитнес-браслета, с начала проекта я сделал чуть больше 310 тысяч шагов, причём я чередовал эту обувь с кроссовками. Результат можно увидеть на фотографии — уже скоро появится необходимость в ремонте, а мне, можно сказать повезло: в этом году в Калининграде практически не было зимней погоды с сопутствующими ей песком и реагентами.

В обоснование трат на фильтр для воды могу сказать, что это не моя прихоть, а жизненная необходимость у очень большого числа людей. Пока проблема с водоснабжением не решена в России повсеместно, это стоит учитывать. К примеру, колоссальные масштабы проблемы до сих пор можно увидеть в Озёрске и Озёрском районе.

Про контрацепцию тоже не лично я придумал; заведующий отделением урологии БСМП сообщил, что для здоровья обязательно вести регулярную половую жизнь, причем не реже одного раза в три дня. Кто-то может со мной не согласиться, но предохраняться важно, как минимум, для того, чтобы потом не пришлось тратится на лечение венерических заболеваний, и, как оказалось на практике, это касается в большей степени взрослого трудоспособного населения региона.

Долгосрочные и экстренные покупки

Если предположить, что все описанные выше расходы оправданы, то в месяц у «минимальщика» будет оставаться порядка 987 рублей 80 копеек — это 11 853 рубля 60 копеек в год. Если вы не болеете, у вас есть вся необходимая мебель, посуда и бытовая техника, а жильё не требует никакого ремонта, то наверняка у вас получится периодически минимально обновлять одежду и обувь, чтобы пережить тёплый и холодный сезоны, хоть и придётся очень сильно постараться. Критическая поломка мебели или бытовой техники, скорее всего, станет для вас началом бесконечного долгового пути. Про похороны близких я даже не заикаюсь — дай бог всем здоровья и долголетия.

Лично мне кажется, что 12 000 рублей свободных денег в год на долгосрочные и экстренные покупки — это фантастически мало, и данная сумма должна быть хотя бы соизмерима со средней месячной зарплатой в регионе. Для этого уровень прожиточного минимум должен вырасти, минимум, ещё на 1500 рублей, причём, эта часть не должна напрямую зависеть от стоимости продуктов питания.

Досуг и праздники

Невозможность купить большую часть питания в готовом виде или в виде полуфабрикатов определяет обширную часть досуга малоимущего: он готовит. Что касается хобби, то читатели проекта предлагали мне начать ходить на рыбалку, а в тёплое время года добавить ещё и собирательство. Мне кажется, что для малоимущих граждан это неплохой выход, поскольку походы в кино, театры, посещения концертов и спортивных состязаний известных команд — затея довольно затратная. Возможно, я бы не стал сейчас рекомендовать добавить какую-то определённую статью расходов на досуг, но было бы неплохо, если бы для нуждающихся предоставляли не только льготные путёвки в санаторий, но и бесплатные места на мероприятиях культурного досуга — людей определённо необходимо отвлекать от рутины.

Что касается праздников, я понимаю, что это сейчас будет из области фантастики, но я бы предложил заложить такую статью расходов. Человек без возможности социализации — проблема, которая государству может стоить куда больших денег, чем те, которые я предлагаю добавить в прожиточный минимум. В году я предлагаю посчитать хотя бы те дни, в которые в России принято дарить подарки или «проставляться»:

День рождения мамы;

День рождения папы;

Свой день рождения;

Новый год;

«Гендерные» праздники (23 февраля или 8 марта);

День рождения супруга или сожителя.

Естественно, научной методологии по подсчёту минимальной стоимости подарка не существует, но я предлагаю взять за основу 10% от прожиточного минимума на один праздник, то есть 60% от прожиточного минимума в год или 5% ежемесячной надбавки.

Настроение

Настроение в условиях, близких к экспериментальным, почти точно будет «скакать». Предполагаю, что из-за этого многие люди на пороге бедности начинают курить или употреблять алкоголь на постоянной основе. Думаю, что на практике корреляция есть, ведь Минздрав недавно заявил, что почти треть населения России — «скрытые алкоголики». Ко всему прочему, курение и употребление алкоголя не являются бесплатными развлечениями, поэтому ресурсы на них можно получить либо оформив заём, либо добыв деньги незаконным путём — отсюда могут «расти ноги» необоснованного роста закредитованности и социальная природа преступлений против собственности.

Что же получается



Итак, давайте посчитаем, как нужно изменить прожиточный минимум в Калининграде и области, исходя из моих субъективных предложений.

Город Село Текущая ставка (руб.) 11510 11510 Увеличение продуктовой корзины (руб.) +840 +2500 Расходы на долгосрочные товары (руб.) +1500 +1500 Надбавка на социализацию (руб.) +692,5 +775,5 Итого: 14542,5 16285,5

Признаюсь, в самом начале проекта я думал, что разница между реальностью и моей рекомендацией будет значительно больше, чем 26% для города и 41% для села. По-хорошему, сюда нужно еще добавить персонализированную расчётную статью расходов «транспорт», о которой я говорил выше. Конечно, даже с таким прожиточным минимумом человек будет «привязан» к своему жилью, никогда не сможет позволить себе новое, исправный личный автотранспорт и даже платное дополнительное образование, но, как минимум, оценка проблемы нищеты в стране станет немного ближе к реальной жизни. Думаю, что если не сильно фантазировать на тему прекрасного социального будущего, то можно начать хотя бы с этого.

Постскриптум

Спасибо всем, кто следил за проектом! Отдельная благодарность людям, которые давали советы и рекомендации! Ну и огромная личная благодарность тем, кто предлагал помощь мне или помогает нуждающимся! Ребята — вы все просто восхитительные люди, всему городу очень повезло, что вы существуете.

И ещё хотел бы поблагодарить редакцию, члены которой вычитывали мои тексты, а также моего коллегу из технического отдела и тёзку по совместительству, за то что подстраховывал меня по рабочим вопросам во время проекта.

Всем ещё раз спасибо, берегите себя и свои финансы!