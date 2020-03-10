День 28: Вместо эпилога

Напоследок рассуждаю о полученном опыте.
Давайте сначала об измеряемых параметрах: за неполный месяц я похудел с 85,8 килограмм до 78,8. Стоит еще раз заметить, что это не связано с тем, что в продуктовой корзине заложено мало денег на еду, а является результатом неверно распределённых ресурсов и неправильного питания в рамках эксперимента. На 16 день я разобрался с рекомендациями по продуктовой корзине: что нужно было покупать и как питаться, чтобы избежать потери веса. В целом, к диете «на минималках» можно привыкнуть, но от себя хотел бы добавить пару предложений:
Если же говорить в общем, то в рамках существующих цен можно научиться питаться на 5500-6000 рублей в месяц. Питание будет без особого разнообразия, но организм жить будет.
|Наименование
|В год
|В неделю
|В день
|Мин. цена
|В неделю
|Приемлемая цена
|В неделю
|Яйца (шт)
|210
|4,00
|0,58
|4,9 ₽
|19,60 ₽
|4,9 ₽
|19,60 ₽
|Хлебобулочные изделия (кг)
|126,5
|2,43
|0,347
|57,09 ₽
|138,88 ₽
|120 ₽
|291,92 ₽
|Сахар и кондитерские изделия (кг)
|23,8
|0,46
|0,065
|30 ₽
|13,73 ₽
|100 ₽
|45,77 ₽
|Картофель (кг)
|100,4
|1,93
|0,275
|10 ₽
|19,31 ₽
|25 ₽
|48,27 ₽
|Фрукты свежие (кг)
|60
|1,15
|0,164
|30 ₽
|34,62 ₽
|90 ₽
|103,85 ₽
|Мясопродукты (кг)
|58,6
|1,13
|0,161
|150 ₽
|169,04 ₽
|300 ₽
|338,08 ₽
|Молоко, молочные продукты (кг)
|290
|5,58
|0,795
|46 ₽
|256,54 ₽
|60 ₽
|334,62 ₽
|Рыбопродукты (кг)
|18,5
|0,36
|0,051
|90 ₽
|32,02 ₽
|300 ₽
|106,73 ₽
|Масло растительное, маргарин, жиры (кг)
|11
|0,21
|0,030
|63 ₽
|13,33 ₽
|100 ₽
|21,15 ₽
|Овощи и бахчевые культуры (кг)
|114,6
|2,20
|0,314
|25 ₽
|55,10 ₽
|60 ₽
|132,23 ₽
|Прочие продукты (соль, чай, специи)
|4,9
|0,09
|0,013
|150 ₽
|14,13 ₽
|400 ₽
|37,69 ₽
|Итого минимально
|766,29 ₽
|Итого приемлемо
|1479,91 ₽
|Недельный остаток
|576,52 ₽
|Недельный остаток
|-137,10 ₽
Однако эти расчёты справедливы для города, а в сельской местности могут быть далеки от реальности из-за наценок за логистику или отсутствия конкурентного рынка. Судя по ценам на вышеописанные товары в Озёрском районе, продуктовая корзина для села может оказаться на 30% дороже. Это один из факторов, из-за которых я считаю, что прожиточный минимум для села и города должны рассчитываться на основании разных данных. То есть в разделе питания я предлагаю увеличить прожиточный минимум хотя бы на 840 рублей для города и на 2500 тысячи для удалённых от областного центра населённых пунктов.
На оплату счетов в холодный период у меня ушло 40,3% вместо 22% теоретических, и в основном это связано с тем, что моё жилое помещение не имеет автономной системы отопления. Если бы мой доход в действительности был сравним с прожиточным минимумом, я бы вооружился текстом постановления Правительства РФ № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и пошел бы вставать в очередь на выплаты. С этой статьёй расходов есть много нюансов; например, четверть населения России — сельчане, а многие домохозяйства не имеют доступа к газу, поэтому люди вынуждены тратить деньги на уголь и дрова. Тут расходы на топливо могут сильно разниться с моими расходами на отопление, причём как в большую, так и в меньшую стороны, так что в рамках эксперимента каких-то общих рекомендаций я дать не могу.
В теории предполагается, что раз 50% прожиточного минимума мы потратили на еду и около 22% на коммунальные платежи и налоги, то у нас остаётся 28% на всё остальное — в моем случае это 3222 рубля 80 копеек. Эти расходы можно разделить на периодические (например, товары для гигиены) и долгосрочные: одежду, обувь, бытовую технику и средства индивидуальной мобильности.
Из собственного опыта я бы выделил 9 пунктов периодических расходов.
|Маятниковая миграция
|1440 ₽/месяц
|Мобильная связь
|200 ₽/месяц
|Стиральный порошок
|62 ₽/месяц
|Зубная щетка
|17 ₽/месяц
|Мыло
|36 ₽/месяц
|Средство для мытья посуды
|35 ₽/месяц
|Фильтр для воды
|230 ₽/месяц
|Бритвенные принадлежности
|85 ₽/месяц
|Средства контрацепции
|130 ₽/месяц
Про необходимость стирального порошка, средств гигиены и мобильной связи в XXI веке я, наверное, пояснять не буду.
Под маятниковой миграцией я подразумеваю оплату ежедневного проезда на место работы и обратно домой, а также выезд в город за покупками на выходных. В моём случае в этот пункт вошла стоимость билета на автобус туда-обратно без пересадок, но Калининград в этом плане довольно компактный, и транспортная сеть позволяет добираться большинству граждан на работу без пересадок, в других городах может быть другая история. Также жители пригорода и села, как правило, не могут быть полностью обеспечены работой в своём населённом пункте, поэтому я бы рекомендовал внести в прожиточный минимум отдельную статью «транспорт» и рассчитывать её не универсально для всей страны или региона, а более локально, с точностью до микрорайона или хотя бы до населённого пункта. При этом я предполагаю, что объем расчетных средств на транспорт должен быть связан обратной пропорцией обеспеченностью территории рабочими местами: меньше рабочих мест — больше расходов на транспорт.
Хотелось бы заметить, что если экономить на проезде, то, как ни странно, придётся чаще менять обувь. В начале эксперимента у меня была пара не самых дешёвых ботинок с пробегом около 30 километров, причём подошва выглядела почти как новая. Судя по данным с фитнес-браслета, с начала проекта я сделал чуть больше 310 тысяч шагов, причём я чередовал эту обувь с кроссовками. Результат можно увидеть на фотографии — уже скоро появится необходимость в ремонте, а мне, можно сказать повезло: в этом году в Калининграде практически не было зимней погоды с сопутствующими ей песком и реагентами.
В обоснование трат на фильтр для воды могу сказать, что это не моя прихоть, а жизненная необходимость у очень большого числа людей. Пока проблема с водоснабжением не решена в России повсеместно, это стоит учитывать. К примеру, колоссальные масштабы проблемы до сих пор можно увидеть в Озёрске и Озёрском районе.
Про контрацепцию тоже не лично я придумал; заведующий отделением урологии БСМП сообщил, что для здоровья обязательно вести регулярную половую жизнь, причем не реже одного раза в три дня. Кто-то может со мной не согласиться, но предохраняться важно, как минимум, для того, чтобы потом не пришлось тратится на лечение венерических заболеваний, и, как оказалось на практике, это касается в большей степени взрослого трудоспособного населения региона.
Если предположить, что все описанные выше расходы оправданы, то в месяц у «минимальщика» будет оставаться порядка 987 рублей 80 копеек — это 11 853 рубля 60 копеек в год. Если вы не болеете, у вас есть вся необходимая мебель, посуда и бытовая техника, а жильё не требует никакого ремонта, то наверняка у вас получится периодически минимально обновлять одежду и обувь, чтобы пережить тёплый и холодный сезоны, хоть и придётся очень сильно постараться. Критическая поломка мебели или бытовой техники, скорее всего, станет для вас началом бесконечного долгового пути. Про похороны близких я даже не заикаюсь — дай бог всем здоровья и долголетия.
Лично мне кажется, что 12 000 рублей свободных денег в год на долгосрочные и экстренные покупки — это фантастически мало, и данная сумма должна быть хотя бы соизмерима со средней месячной зарплатой в регионе. Для этого уровень прожиточного минимум должен вырасти, минимум, ещё на 1500 рублей, причём, эта часть не должна напрямую зависеть от стоимости продуктов питания.
Невозможность купить большую часть питания в готовом виде или в виде полуфабрикатов определяет обширную часть досуга малоимущего: он готовит. Что касается хобби, то читатели проекта предлагали мне начать ходить на рыбалку, а в тёплое время года добавить ещё и собирательство. Мне кажется, что для малоимущих граждан это неплохой выход, поскольку походы в кино, театры, посещения концертов и спортивных состязаний известных команд — затея довольно затратная. Возможно, я бы не стал сейчас рекомендовать добавить какую-то определённую статью расходов на досуг, но было бы неплохо, если бы для нуждающихся предоставляли не только льготные путёвки в санаторий, но и бесплатные места на мероприятиях культурного досуга — людей определённо необходимо отвлекать от рутины.
Что касается праздников, я понимаю, что это сейчас будет из области фантастики, но я бы предложил заложить такую статью расходов. Человек без возможности социализации — проблема, которая государству может стоить куда больших денег, чем те, которые я предлагаю добавить в прожиточный минимум. В году я предлагаю посчитать хотя бы те дни, в которые в России принято дарить подарки или «проставляться»:
Естественно, научной методологии по подсчёту минимальной стоимости подарка не существует, но я предлагаю взять за основу 10% от прожиточного минимума на один праздник, то есть 60% от прожиточного минимума в год или 5% ежемесячной надбавки.
Настроение в условиях, близких к экспериментальным, почти точно будет «скакать». Предполагаю, что из-за этого многие люди на пороге бедности начинают курить или употреблять алкоголь на постоянной основе. Думаю, что на практике корреляция есть, ведь Минздрав недавно заявил, что почти треть населения России — «скрытые алкоголики». Ко всему прочему, курение и употребление алкоголя не являются бесплатными развлечениями, поэтому ресурсы на них можно получить либо оформив заём, либо добыв деньги незаконным путём — отсюда могут «расти ноги» необоснованного роста закредитованности и социальная природа преступлений против собственности.
Итак, давайте посчитаем, как нужно изменить прожиточный минимум в Калининграде и области, исходя из моих субъективных предложений.
|Город
|Село
|Текущая ставка (руб.)
|11510
|11510
|Увеличение продуктовой корзины (руб.)
|+840
|+2500
|Расходы на долгосрочные товары (руб.)
|+1500
|+1500
|Надбавка на социализацию (руб.)
|+692,5
|+775,5
|Итого:
|14542,5
|16285,5
Признаюсь, в самом начале проекта я думал, что разница между реальностью и моей рекомендацией будет значительно больше, чем 26% для города и 41% для села. По-хорошему, сюда нужно еще добавить персонализированную расчётную статью расходов «транспорт», о которой я говорил выше. Конечно, даже с таким прожиточным минимумом человек будет «привязан» к своему жилью, никогда не сможет позволить себе новое, исправный личный автотранспорт и даже платное дополнительное образование, но, как минимум, оценка проблемы нищеты в стране станет немного ближе к реальной жизни. Думаю, что если не сильно фантазировать на тему прекрасного социального будущего, то можно начать хотя бы с этого.
Спасибо всем, кто следил за проектом! Отдельная благодарность людям, которые давали советы и рекомендации! Ну и огромная личная благодарность тем, кто предлагал помощь мне или помогает нуждающимся! Ребята — вы все просто восхитительные люди, всему городу очень повезло, что вы существуете.
И ещё хотел бы поблагодарить редакцию, члены которой вычитывали мои тексты, а также моего коллегу из технического отдела и тёзку по совместительству, за то что подстраховывал меня по рабочим вопросам во время проекта.
Всем ещё раз спасибо, берегите себя и свои финансы!
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