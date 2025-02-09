Сивкова: вход в «Планету Океан» будет регламентирован как в МФЦ

Вход в корпус «Музея Мирового океана» «Планета Океан», который обещают открыть 12 апреля, будет регламентирован, так как он не сможет принять всех желающих одновременно. Такой прогноз сделала экс-директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова, являющаяся в настоящее время президентом учреждения.

«Мы уверены, что тут будет очень много посетителей, поэтому нужно регламентировать вход. Здание не всех выдержит. Билеты будут получать как в МФЦ на определенное время. Думаю, что это будет компьютеризировано», — отметила Сивкова во время брифинга.

Она также пояснила, что когда корпус заработает в полную силу, посетители смогут купить билеты на определённые сеансы. К примеру, на вечерние кормления акул и скатов. Для того, чтобы осмотреть всю экспозицию, по словам Сивковой, туристу понадобится целый день, поэтому логистике уделяется отдельное внимание.

«Это самое сложное, что у нас есть сейчас, — рассказала президент ММО. — Целая группа товарищей занимается этой логистикой. Как пройти по семи мостам Кёнигсберга — это для нас не задача по сравнению с тем, как пройти по всей „Планете Океан“, по нашему экспозиционному корпусу, не пересекаясь друг с другом».

Напомним, что в первой декаде ноября 2024 года губернатор области Алексей Беспрозванных сообщал, что готовность корпуса «Планета Океан» — 85%, и его планируют сдать в декабре. В конце декабря региональное правительство сообщило о полученном разрешении на ввод комплекса в эксплуатацию.