Власти: в Калининграде ожидаются перерывы в эфирном телерадиовещании

В Калининграде в понедельник, 20 апреля, ожидаются перерывы в эфирном телерадиовещании. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.



На передающем оборудовании РТРС «Калининградский ОРТПЦ» будут проходить ремонтно-профилактические работы.

«С 00 до 17 часов утра ожидаются перерывы эфирного вещания каналов первого и второго мультиплексов, а также радиостанций „Маяк“, „Вести ФM“, „Радио России“, „Радио Вера“, „Радио Гордость“, „Орфей“, „Русское радио“, „Новое радио“, „Studio 21“, „Радио 7“, „Ретро FM“, „Бизнес ФМ“, „Комсомольская правда“, „ПИ ФМ“, „DFM“», — говорится в сообщении.