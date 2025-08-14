Южное предместье Кёнигсберга: экскурсия по историческому району Понарт

Понарт — бывшее южное предместье Кёнигсберга, ставшее частью города в 1905 году. Район включает в себя улицы Павлика Морозова, Киевскую, Судостроительную, Коммунистическую, Беговую, Тихорецкую, Летнюю, Тобольскую и другие. Историки-краеведы редко добираются до этих мест. Экскурсоводами он тоже еще особо не обжит и не исхожен. Во всяком случае, в той степени, в какой освоены ими другие бывшие районы Кёнигсберга — Амалиенау, Хуфен, Ратсхоф. Для туриста прогулка по бывшему Понарту — это возможность увидеть другой, непарадный, но при этом настоящий и очень живой Калининград.

История этого места уходит в седую древность. Мы не будем погружаться в неё очень глубоко. Отметим лишь, что первое упоминание о деревушке Понарт относится к 1328 году. Перевести название с давно умершего прусского языка можно примерно как «на углу», «за углом», «позади за углом». Трудно сказать, что это значит, но почему-то в памяти всплывает словосочетание «дальний угол». Оно очень хорошо характеризует это место. В каждом городе, пожалуй, есть такое. Жители центра знают о его существовании, но слабо представляют, что там происходит. Понартцы всегда жили немножко отдельно, обособленно, сами по себе.

С начала XVII века деревня относилась к городу Лёбенихт, который в 1724 году вместе с Кнайпхофом и Альштадтом образовал единый Кёнигсберг. Располагался Понарт к востоку от Королевского замка, и, учитывая, что асфальтированных дорог тогда не было, общественный транспорт не ходил, связь его с «метрополией» была, как можно предположить, не очень устойчивой.

После Реформации Понарт относился к разным приходам. Поначалу — к приходу Зелигенфельд (сегодня это поселок Дальнее в Московском районе Калининграда — прим. «Нового Калининграда»). На страничке Государственного архива Калининградской области (ГАКО) приведены слова пастора Каспара Шульта фон Коллена, который, жалуясь герцогу Альбрехту на понартцев, говорил, что «они предпочитают шататься по лесам, гулять по полям или сидеть по домам, пьют и не думают о Боге».

Понартцам такое отношение не нравилось, поэтому они долгое время пытались стать частью другого прихода — Хабербергского, кирха которого находилась там, где сейчас располагается «Дом искусств». Но, добившись своего, они не успокоились — стали мечтать о собственной кирхе. Мечта их осуществилась в 1897 году, и об этом мы еще поговорим.





Кирха предместья Понарт. Довоенное фото. Сайт: Пруссия39

В конце XIX — начале XX века Понарт представлял собой, по сути, рабочую слободку, где жили рабочие судоверфи «Шихау», пивзавода «Понарт» и других предприятий. Дома для них строили надежные, но без особых изысков и удобств. Маленькие комнатки, печное отопление, отсутствие ванных — вот условия, в которых жили в массе своей понартцы. Однако этот район не безликий. Напротив — чрезвычайно живописен. Здесь, как, пожалуй, нигде, сохранился дух 20-х годов прошлого века. Прогуливаясь по узким, местами еще мощеным булыжником улицам, можно ощутить себя героем произведений Ремарка.

В советское время этот уголок города входил в Балтийский район, который, как и Понарт, жил несколько обособленно. Дальше Южного вокзала большинство его жителей выбирались редко. Это называлось «поехать в город». Жители других районов Калининграда в Балтийский район, или, как тогда его называли, «Балтон», тоже приезжали нечасто и без особой охоты. Местная шпана считалась, пожалуй, самой грозной, и связываться с ней никто не хотел.

Но те времена давно прошли. Сегодня бывший Балтийский район (в 2009 году он влился в состав Московского — прим. «Нового Калининграда») — очень дружелюбное место, и вероятность нарваться там на неприятности не выше, чем в других частях города.

Бывшая пивоварня «Понарт»





Начать экскурсию было бы логично с места, откуда всё началось. Не в историческом, а, скажем так, в социально-экономическом плане — со здания пивзавода «Понарт», который представляет собой яркий образец промышленной архитектуры второй половины XIX века. А появилось оно благодаря удачливому предпринимателю Иоганну Филлипу Шиффердеккеру, который задумал наладить производство пива.

Поначалу многим эта идея казалась провальной. Кого можно удивить в Кёнигсберге пивом, которое всегда лилось там рекой? Но Шиффердеккер был не таким простым. Он задумал варить не просто пиво, а пиво баварское, с южным, так сказать, акцентом — такое, какое производилось на его родине, в родном Мосбахе. И безнадежное, на первый взгляд, предприятие (это всё равно что привезти в Тулу свой самовар) оказалось на удивление успешным.

Кёнигсбержцы распробовали баварское и постепенно стали предпочитать это пиво своему родному.

Первый небольшой заводик открылся в 1918 году в Лёбенихте. Очень скоро стало ясно, что производство надо расширять. Поэтому в 1849 году Шиффердеккер купил земельный участок в Понарте, где началось строительство нового завода. Необходимый для производства лед поначалу закупался в Швеции, потом решили производить его на месте. Для этого было два пруда — Лебяжий и Святого Губерта, которые сохранились до наших дней (сейчас это озеро Летнее и Зимнее). Параллельно шло строительство жилья для рабочих и общественных зданий, которые окружали парками и скверами. К началу XX века Понарт из небольшой деревушки превратился в полноценный городок с населением около восьми тысяч человек, который в 1905 году был включен в состав Кёнигсберга.

Во время войны здание предприятия уцелело, и там разместился «Пивкомбинат № 2», специализирующийся на розливе минералки и лимонада. В 90-х началась неразбериха, менялись собственники, проводились разного рода реорганизации. Как итог — коллапс. Сердце бывшего Понарта остановилось. Долгое время объект культурного наследия, будучи фактически предоставленным самому себе, медленно разрушался.





Территория завода в 2012 году, фото из архива «Нового Калининграда»

В 2010 г. забрезжил свет в конце туннеля — в части восстановленных подвальных помещений возобновился выпуск пива под маркой «Понарт». В 2018 году комплекс зданий и участок под ним отошел «Первому пеллетному терминалу» в результате раздела имущества «Калининградцемента» с холдингом HeidelbergCement. В октябре 2020 года региональные власти сообщили, что на объектах бывшей пивоварни завершили противоаварийные работы.

В сентябре 2021-го были отремонтированы фасад и кровля центрального здания. Стены покрасили в белый цвет, на крыше уложили серую черепицу В декабре 2022 на территории бывшего пивоваренного завода снова затеплилась жизнь.

Сегодня «Понарт» — это культурно-деловой центр, популярное городское пространство с кафе, ресторанами, магазинами и офисами. Хороший пример того, как умирающая заброшка вернулась к жизни и превратилась в яркую достопримечательность.

Через дорогу от восстановленного «Понарта» находится бывшее административное здание завода. На его фронтоне можно увидеть любопытный знак, который представляет собой бочку с инструментами пивоваров. Всё это обрамлено растительным орнаментом. Судя по всему, это колосья солода и соцветья хмеля.

На первом этаже этого здания сейчас находится «Музей Балтрайона», где хранится память об этом своеобразном уголке Калининграда.

Дом творчества детей и молодежи — бывший Гостиный дом





Рядом с «Понартом», на Судостроительной, 2, находится здание бывшего гостиного дома, построенного в 1908 году по проекту дипломированного инженера, профессора Остеррота. Оно не очень высокое — двухэтажное с боковыми одноэтажными крыльями. Однако за счёт портика с простыми колоннами прямоугольной формы и деревянных веранд строение кажется несколько больше и массивнее, чем есть на самом деле.

В гостинице был популярный ресторан «Зюдпарк» (Южный парк) с двумя залами, летним кафе, двумя пивными погребками и даже кегельбаном.

Хотя здание и претерпело некоторые изменения после войны, это не стало препятствием для присвоения ему охранного статуса, сейчас это «объект культурного наследия местного значения».

Семейно-досуговый центр «Киноленд»

В советское время здесь был Дом культуры завода «Янтарь», а сейчас — Дом творчества детей и молодежи.





В эпоху упадка пивзавода «Понарт» настоящим символом Балтрайона считался кинотеатр «Родина», который сейчас носит название «Киноленд».

Кино в здании на Киевской, 71, начали крутить едва ли не сразу после войны. Правда, не всегда успешно. Например, в октябре 1947 года в «Калининградской правде» вышла заметка «Киносеансы с препятствиями», в которой зритель — некто «сержант Овчинников» — пожаловался, что вместо кино приходится смотреть какие-то туманные картинки, потому что весь экран в каких-то пятнах.

Но это по сравнению с тем, что стряслось 7 мая 1958 года, — сущая безделица. Тогда в кинотеатре рухнул потолок. К счастью, это случилось утром, когда там не было зрителей, поэтому никто не пострадал. После этого ЧП на «Родину» повесили замок. Но он провисел всего около года. В марте 1959 года кинотеатр открылся вновь, причем как первый широкоформатный в городе. Очень быстро «Родина» стала чем-то вроде форпоста, за которым, собственно, начинался Балтрайон.

Документы там местная шпана, конечно, не проверяла, но карманы вывернуть могла. Чужих вычисляли сразу и не особо их жаловали, поэтому из других районов города смотреть кино в «Родине» приезжали редко. Но все это, как уже говорилось, дела прошлые. Неоднозначная, скажем так, репутация и кинотеатра, и района в целом осталась в 70-х, 80-х, отчасти в 90-х годах. Сегодня «Родина», поменяв название, вполне себе респектабельный «семейно-досуговый центр».

Важно отметить, что «Родина» появилась не на пустом месте. Раньше на этом месте тоже стоял кинотеатр. Даже скорее, выражаясь современным языком, многофункциональный центр. Кроме большого зрительного зала на первом этаже, там был книжный магазин на втором, а в цоколе располагалась табачная лавка.

В краеведческой литературе, что удивительно, этот кинотеатр называют по-разному: где-то он «Глория», а где-то — «Лихтбильдбюне». Откуда такие разночтения? Интересная версия изложена на страничке Государственного архива Калининградской области «ВКонтакте». Оказывается, в Понарте было два кинотеатра — «Глория-Лихтшпиле» и «Лихтбильдбюне». Первый находился в районе современного Балтийского рынка (мы его еще встретим на своем пути), но до наших дней не дожил. А второй, построенный в 1936 году, стал впоследствии «Родиной», а затем и «Кинолендом».

Владел двумя этими кинотеатрами человек по фамилии Цайзиг. Фактически это было одно предприятие, как бы сейчас сказали, юридическое лицо. Запутаться немудрено...

Школа № 46, бывшая школа Песталоцци





Почти напротив «Кинолендa» находится школа № 46 — бывшая школа для мальчиков имени Иоганна Генриха Песталоцци (1746–1827) — видного швейцарского педагога-гуманиста.

Комплекс из двух зданий, каждое из которых чем-то напоминает маленький готический замок, был построен в 1887–1891 годах.

По данным ГАКО, первое время, когда в Понарте еще не было своей лютеранской кирхи, местный пастор проводил службы в помещении школы имени Песталоцци. В ходе Второй мировой войны здания практически не пострадали, поэтому использовались по назначению.

Условия, впрочем, были спартанские. Старожилы рассказывают, что долгое время школьные туалеты находились на улице. Сейчас они, конечно, в помещении. Все-таки не XIX, слава Богу, век.

Продолжение следует...

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград», сайт Пруссия39