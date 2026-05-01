Вертикальная салака, взрывные колбаски и уха из Заполярья: чем кормят на ФИШтивале (фото)

30 апреля в Зеленоградске открылся 12-й ФИШтиваль (0+). В этом году фестиваль, как и прежде, развернулся у ЖК «Резиденция» на Музейной аллее и собрал более 45 проектов. Вопреки трендам на премиальную рыбу, главные герои открытия — знакомые с детства треска, салака и килька. Корреспондент «Нового Калининграда» прогулялся между палаток и выяснил, как готовят на вертикальном гриле, зачем колбаски шприцуют соусом и откуда в Калининграде дальневосточный гребешок.

Главное открытие первого дня — проект «Рыбный день» Артёма Шмыги (шефа ресторанов «Судак» и «Мадам Буше»). Его палатка заметна издалека благодаря вертикальному грилю, который организаторы фестиваля модернизировали специально для него. Как рассказывает сам шеф-повар, это уже третья версия конструкции, она в два раза компактнее предыдущих и помещается в багажник легковушки. Секрет приготовления — время и терпение.

«Сперва рыба коптится. Мы подвешиваем ее на самый верхний уровень. Процесс долгий — часа два она висит, подсыхает, все соки остаются внутри», — объясняет шеф, пока гости разглядывают устройство и процесс приготовления. Затем рыбу спускают ниже, и финально она доходит на решетке, где ее глазируют маслом или соусом.

В меню «Рыбного дня» недооцененная балтийская салака, которая после вертикального копчения обретает хрустящую корочку, форель с недавно открывшейся местной фермы и, как признается сам Артем, почти забытый деликатес — ребра леща, которые глазируют соусом барбекю и подают в азиатском стиле.

Еще одним открытием на фестивале стал проект Виктора Доронина и шеф-повара Дениса Котовского. Фишка новых сосисок в том, что прямо при госте в них шприцем вводят соус — барбекю, перечный или сырный.

«Хотелось, чтобы была максимальная сочность, и когда вы кусаете, чтобы колбаска взрывалась во рту. Почему бы их не шприцевать?», — смеется Виктор, рассказывая как пришел к такой идее.

Помимо мясной классики, ребята угощают рыбной колбаской из балтийской трески с копченой камбалой. Сделать ее, по словам создателей, было куда сложнее, чем из говядины. Подают колбаски с квашеной капустой, малосольными огурцами и горчицей.

Повара из Приморского края привезли проект «Рыбозавод Большой Камень». Живые гребешки прилетели в Калининград авиадоставкой прямо в ночь перед открытием. Как признается команда, многие местные жители попробовали этот морепродукт впервые именно на их точке и теперь «просыпаются с мыслью, что хотят еще».

С севера приехала команда из Мурманской области. Владелец ресторана «Печенга» и бывший шахтер Андрей Чернышёв презентует арктическую уху из краба и лосося с ламинарией и сливками. Он работает в шахтерской каске, которая стала символом гастроиндустриального фестиваля в Никеле, рассказал Андрей. «Я 22 года отработал в шахте, ушел руководителем на пенсию и теперь кормлю людей», — смеётся повар и угощает тарелкой горячей ухи.

Павел Климкин из Нижнего Новгорода, шеф ресторана «Москва-Стамбул», привез в Калининград специи, которые лично собирал в Турции. Его палатка «Гусь в Стамбуле» готовит балык экмек — турецкую шаурму со скумбрией в пшеничной лепешке. Павел щедро сыпет в блюдо заатар — смесь из 15 видов специй, которую на Ближнем Востоке называют «специей богов», повествовал Павел.

А в павильоне «Душевная кухня» образца 2026 года визитной карточкой стала, казалось бы, простая пицца. Но с балтийской килькой и песто из черемши. «Все завязано на рыбе, а килька — она наша, балтийская», — объясняет одна из поваров, представляя ароматную пиццу.

Также в первый день кафе «Гнездо» угощало форшмаком из сельди на бородинском хлебе — уличный формат, чтобы «наслаждаться в дорожку», а стенд «Арзамасский Гусь» продавал лахмаджуны с телятиной и щедро делился секретами сумаха и майорана.

Фестиваль продлится до 3 мая. Впереди — гастрономические мастер-классы от калининградских шефов, конкурс гастросувениров и большая программа от команды «Гастро Индастри Фест» из Никеля, которая привозит дух русского Севера на берег Балтики.