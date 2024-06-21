«Балтику» покинули капитан и воспитанник клуба

Калининградскую «Балтику» покинули капитан Иван Остойич и воспитанник клуба Владислав Лазарев. Об этом сообщается в телеграм-канале футбольного клуба в пятницу, 21 июня.

Остойич перебрался в Калининград в июне 2021 года и за 3 сезона принял участие в 82 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу. Как отмечается в посте, трудовой договор между «Балтикой» и сербским футболистом расторгнут по взаимному соглашению.

Воспитанник клуба Владислав Лазарев в рамках аренды на один год переезжает в Сочи в стан одноимённой команды. За балтийцев Лазарев дебютировал осенью 2020 года, провёл 75 матчей, забил 13 голов и отдал 9 ассистов.

На данный момент клуб покинули Кристиян Бистрович, Виталий Лисакович, Евгений Латышонок, Иван Коновалов, Джоэль Фамейе, Гедеон Гузина, Роберто Фернандес, Дмитрий Рыбчинский и Анхело Энрикес, а также тренер Артём Булойчик и медицинский штаб.