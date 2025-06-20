«Локомотив» подписал блокирующую Полину Беликову из «Тулицы»

Изображение: ВК «Локомотив»
Изображение: ВК «Локомотив»
Все новости по теме: Локомотив

«Локомотив» подписал блокирующую Полину Беликову из тульской «Тулицы». Об этом волейбольный клуб сообщил в своём телеграм-канале.

«Прежде в карьере Полины были „Северянка“, „Протон“, с которым она выиграла бронзу Суперлиги, и „Тулица“! И вот — новый шаг в карьере! Добро пожаловать в „Локо“, Полина!» — поприветствовал калининградский клуб.

Ранее «Локомотив» пополнила бразильская нападающая Киси Насименто. Следом за ней в клуб вернулась Анастасия Капралова, проведшая два сезона в Италии. Ещё одна воспитанница «Локомотива», Анна Погорельченко, вернулась из владивостокского «Динамо». На позицию либеро клуб приобрёл Анастасию Пирайнен из петербургской «Ленинградки».

Турецкая диагональная Эбрар Каракурт, доигровщица Ирина Воронкова, нападающая из Доминиканы Алондра Тапиа, связующая Ирина Филиштинская и либеро Виктория Трофименко покинули Калининград. Ксения Парубец, присоединившаяся к «Локомотиву» в 2022 году, взяла паузу в игровой карьере.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter