«Локомотив» подписал блокирующую Полину Беликову из «Тулицы»

«Локомотив» подписал блокирующую Полину Беликову из тульской «Тулицы». Об этом волейбольный клуб сообщил в своём телеграм-канале.

«Прежде в карьере Полины были „Северянка“, „Протон“, с которым она выиграла бронзу Суперлиги, и „Тулица“! И вот — новый шаг в карьере! Добро пожаловать в „Локо“, Полина!» — поприветствовал калининградский клуб.

Ранее «Локомотив» пополнила бразильская нападающая Киси Насименто. Следом за ней в клуб вернулась Анастасия Капралова, проведшая два сезона в Италии. Ещё одна воспитанница «Локомотива», Анна Погорельченко, вернулась из владивостокского «Динамо». На позицию либеро клуб приобрёл Анастасию Пирайнен из петербургской «Ленинградки».