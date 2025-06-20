«Локомотив» подписал блокирующую Полину Беликову из «Тулицы»

«Локомотив» подписал блокирующую Полину Беликову из тульской «Тулицы». Об этом волейбольный клуб сообщил в своём телеграм-канале.
«Прежде в карьере Полины были „Северянка“, „Протон“, с которым она выиграла бронзу Суперлиги, и „Тулица“! И вот — новый шаг в карьере! Добро пожаловать в „Локо“, Полина!» — поприветствовал калининградский клуб.
Ранее «Локомотив» пополнила бразильская нападающая Киси Насименто. Следом за ней в клуб вернулась Анастасия Капралова, проведшая два сезона в Италии. Ещё одна воспитанница «Локомотива», Анна Погорельченко, вернулась из владивостокского «Динамо». На позицию либеро клуб приобрёл Анастасию Пирайнен из петербургской «Ленинградки».Турецкая диагональная Эбрар Каракурт, доигровщица Ирина Воронкова, нападающая из Доминиканы Алондра Тапиа, связующая Ирина Филиштинская и либеро Виктория Трофименко покинули Калининград. Ксения Парубец, присоединившаяся к «Локомотиву» в 2022 году, взяла паузу в игровой карьере.