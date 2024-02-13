На просмотр в «Балтику» прибыл полузащитник «Локомотива»

На просмотр в «Балтику» прибыл полузащитник «Локомотива»
Фото: Telegram-канал ФК "Балтика"
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На просмотр в расположение «Балтики» прибыл полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский. Об этом сообщила пресс-служба калининградского футбольного клуба.

«В осенней части сезона Дмитрий принял участие в 13 матчах красно-зеленых во всех турнирах», — говорится в сообщении.

Ранее представители калининградского футбольного клуба сообщили о том, что его состав пополнил центральный защитник Диего Луна. В течение последних месяцев «Балтика» активно выкупала и брала в аренду игроков у других клубов (например, Данилу Козлова у «Зенита», Джоэля Фамейе у «Рубина» и Кевина Андраде у «Америка де Кали»), расторгла договоры со своими старыми игроками (например, с Яном Казаевым) и продала или сдала в аренду таких игроков как Гильермо Сото (он ушёл в чилийский клуб «Универсидад Католика») и Жоао Ламейра (до конца этого сезона отправился в румынский «Оцелул»).

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