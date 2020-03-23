Главное о коронавирусе в понедельник

В России за сутки был выявлен 71 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Все новые случаи зафиксированы в Москве, общее число заболевших в стране составило 438 человек (262 случая — в столице).



Кроме того, премьер дал поручение создать систему отслеживания граждан, контактировавших с заболевшими коронавирусом. Функционировать она будет на основе данных о геолокации мобильного телефона конкретного человека. Мишустин также добавил, что вводится обязательный дополнительный контроль за работниками транспорта. Это коснется водителей машин, автобусов, пилотов, моряков и железнодорожников, которые прибывают в РФ из-за рубежа.

Информации о новых заболевших в Калининградской области сегодня не поступало. За сутки количество жителей региона, оказавшихся на обсервации в связи с коронавирусом увеличилось на 229 человек. Всего к настоящему времени обследовано 1988 человек, под медицинским наблюдением сейчас находятся 1145 человек (в воскресенье было 916 человек).

Зато есть информация о калининградцах, по той или иной причине остающихся за границей. Некоторые из них вышли на связь со СМИ. В Германии заболел коронавирусом калининградец, работающий там по контракту в одной из транспортных компаний. В состоянии средней тяжести он находится в одной из больниц Штутгарта.

В Берлине без существенных средств, но с автомобилем и собакой оказались жители Калининграда Александр и его 12-летний сын Павел. Они отправились во Франкфурт-на-Майне еще до введения ограничений, не предполагая, что ситуация обострится и дело дойдет до полного закрытия границ. Теперь же не могут вернуться обратно ни на машине (границы закрыты), ни на самолете — их собаку невозможно сдать в багаж из-за особенного строения дыхательных путей, а в салон ее брать авиакомпании отказываются.

Группе из 18 калининградских туристов, застрявших в Марокко, повезло: в понедельник в королевство был направлен чартерный самолет для эвакуации россиян.