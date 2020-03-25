Главное о коронавирусе в среду

Главное о коронавирусе в среду
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пандемия коронавируса в 2020 году

В Калининградской области зафиксировали восьмой случай заражения коронавирусом. Инфекцию обнаружили у отца 13-летнего мальчика, заболевшего в конце прошлой недели. Оба жителя региона выезжали в Австрию. По сведениям властей, заболевание у них проходит в лёгкой форме. По состоянию на 25 марта на карантине в связи с коронавирусом в Калининградской области находится 1340 человек.

В Светлогорске решили открыть ещё один обсерватор для тех, кто вынужден самоизолироваться, но не может обеспечить себе такой режим в квартире. Людей будут размещать в оздоровительном центре «Мечта», рассчитанном на 65 человек. Постояльцев попросили на время переехать в санаторий «Отрадное». Для самоизоляции в регионе также выделили оздоровительные лагеря «Паруса надежды» в Светлогорске и «Спутник» в Неманском районе.

В Москве два человека скончались от коронавируса. По сведениям Департамента здравоохранения столицы, у пациентов 88 и 73 лет была пневмония и «выраженные сопутствующие патологии». За сутки количество заразившихся новой инфекцией в России выросло с 495 до 658. Заболевание выявлено у жителей 55 регионов страны. 29 человек выздоровели.

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает до семи лет тюрьмы за нарушение карантина. Максимальное наказание будет грозить в ситуации, когда погибли два заражённых и более. За смерть одного человека авторы решили давать до пяти лет колонии, а за массовое распространение заболевания без жертв — до трёх лет. Ко второму чтению в законопроект хотят добавить санкции за распространение недостоверной информации о коронавирусе.

В связи с пандемией Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей. Как пояснил президент во время своего внепланового обращения к россиянам, длинные выходные предусмотрены для того, чтобы снизить скорость распространения болезни. Глава государства также предложил ввести ряд «антикризисных» мер, отложить голосование по Конституции и установить новые налоги.

Соседние Литва и Польша продлили закрытие границ для иностранцев. Особый режим будет действовать до 13 апреля. В Польше, где ситуация с распространением коронавируса на сегодняшний день хуже, чем в Литве, с 20 марта введён режим эпидемии, а со среды объявлены ограничения на передвижение людей.

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что США могут стать новым эпицентром распространения коронавируса COVID-19. В Соединённых Штатах уже насчитывается свыше 55 тысяч случаев заражения. После заявления ВОЗ Россия выразила готовность оказать Америке помощь в борьбе с инфекцией.

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