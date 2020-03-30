Мишустин призвал регионы распространить режим полной самоизоляции на всю Россию

Мишустин призвал регионы распространить режим полной самоизоляции на всю Россию
Виталий Невар / Новый Калининград
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал губернаторов распространить режим обязательной изоляции на всех россиян. Такой шаг он считает логичным в сложившейся ситуации, передает в понедельник, 30 марта, «Коммерстант».

Напомним, вчера москвичам запретили выходить из дома из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. В оперативном штабе по коронавирусу в Калининградской области захотели присоединиться к такому решению и проработать аналогичные меры для региона.

Как отметил Мишустин, главная задача властей сегодня — работать на опережение, чтобы минимизировать распространение коронавирусной инфекции в стране. «Шаги, которые предпринимаются [в Москве и Подмосковье],— это логичное продолжение политики президента и правительства по борьбе с коронавирусом»,— объяснил он.

Также премьер-министр добавил, что власти одобрили инициативу о введении административной ответственности за нарушение карантинного режима. «Мы делаем все, чтобы люди могли с достаточным комфортом провести ее дома в режиме самоизоляции, а те, кому ответственности не хватает, не имели возможности распространить этот опасный вирус и заражать им других»,— добавил Михаил Мишустин.

До этого он требовал распространить жесткие ограничения на работу кафе, ресторанов, магазинов, развлекательных учреждений во всех регионах РФ в период с 28 марта по 3 апреля. Так и произошло — работать во время «выходной недели» разрешили только аптекам и магазинам с товарами первой необходимости.

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