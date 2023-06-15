Власти решили временно закрыть детский лагерь «Бригантина» из-за пожара на полигоне в Круглово

Власти решили временно закрыть детский лагерь «Бригантина» из-за пожара на полигоне в Круглово
Фото Нового Калининграда
Все новости по теме: Пожары

Власти Калининграда приняли решение временно приостановить работу детского лагеря «Бригантина» из-за продолжающегося пожара на мусорном полигоне в Круглово. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в горадминистрации.

Как уточнили в мэрии, ранее Роспотребнадзор провел исследования воздуха на территории посёлков Круглово и Путилово, особенно в зоне отдыха детского лагеря «Бригантина». «Измерения воздуха на территории лагеря без превышения ПДК. Но с учетом продолжающегося возгорания, меняющегося направления ветра риски по задымлению территории лагеря высоки. С целью недопущения рисков для жизни и здоровья детей управлением Роспотребнадзора рекомендовано с 15 июня временно приостановить работу лагеря и вывезти детей. Для организованного вывоза детей подготовлены автобусы, которые привезут детей в Калининград по адресу: ул. Маршала Баграмяна, 34 (лицей 35)», — сообщили в горадминистрации.

В свою очередь, в региональном минобре добавили, что по всем вопросам консультацию можно получить по телефону (4012) 92-40-09.

Напомним, возгорание на полигоне у поселка Круглово произошло утром в понедельник, 12 июня. По предварительным данным, которые приводит пресс-служба областного правительства, пожару способствовала засуха. Очевидцы сообщали, что дым от пожара был виден на побережье и даже в Калининграде. Пожарные продолжают тушение пожара на полигоне в Круглово, огонь локализовать не удается. По состоянию на утро 13 июня площадь возгорания составляла 1000 кв. метров.

Ранее власти региона сообщили, что из-за пожара на полигоне ТБО у поселка Круглово Зеленоградского округа не будут эвакуировать жителей соседних поселков. При этом в воздухе возле поселка Круглово специалисты Роспотребнадзора зафиксировали превышение допустимых норм оксида углерода.

По состоянию на 14 июня площадь горения на мусорном полигоне в поселке Круглово в Зеленоградском округе сократилась вдвое. Губернатор области Антон Алиханов заявил, что полигон закроют сразу после того, как на нем потушат пожар.

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