Облвласти решили не возобновлять работу полигона в Круглово после тушения пожара

Облвласти решили не возобновлять работу полигона в Круглово после тушения пожара
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Пожары

Полигон ТБО у посёлка Круглово Зеленоградского округа закроют сразу после того, как на нем потушат пожар. Об этом сообщил 14 июня губернатор Антон Алиханов в интервью каналу «Россия- 24», пишет «Интерфакс».

«Ситуация с полигоном неприятная. Сейчас там работает шесть пожарных расчетов. Но, на взгляд нашего министерства экологии, там есть элемент поджога. Тем не менее этот полигон планировался у нас к закрытию с июля этого года, так как достиг своих предельных показателей. Но с учётом того, что у нас уже месяц нет дождей, мы, скорее всего, не будем возвращать его к работе», — сказал Алиханов.

Он добавил, что после того, как пожар на полигоне «будет потушен в течение двух дней, мы его закроем и начнем проектирование его рекультивации».

Возгорание на полигоне у поселка Круглово произошло утром 12 июня. По предварительным данным, которые приводит пресс-служба областного правительства, пожару способствовала засуха. Очевидцы сообщали, что дым был виден на побережье и даже в Калининграде. По состоянию на утро 13 июня площадь возгорания составляла 1000 кв. метров, к середине дня 14 июня она сократилась вдвое.

Ранее власти региона сообщили, что из-за пожара на полигоне у поселка Круглово Зеленоградского округа не будут эвакуировать жителей соседних поселков. При этом специалисты Роспотребнадзора зафиксировали в воздухе возле населенного пункта превышение допустимых норм оксида углерода.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter