Облвласти решили не возобновлять работу полигона в Круглово после тушения пожара

Полигон ТБО у посёлка Круглово Зеленоградского округа закроют сразу после того, как на нем потушат пожар. Об этом сообщил 14 июня губернатор Антон Алиханов в интервью каналу «Россия- 24», пишет «Интерфакс».



«Ситуация с полигоном неприятная. Сейчас там работает шесть пожарных расчетов. Но, на взгляд нашего министерства экологии, там есть элемент поджога. Тем не менее этот полигон планировался у нас к закрытию с июля этого года, так как достиг своих предельных показателей. Но с учётом того, что у нас уже месяц нет дождей, мы, скорее всего, не будем возвращать его к работе», — сказал Алиханов.

Он добавил, что после того, как пожар на полигоне «будет потушен в течение двух дней, мы его закроем и начнем проектирование его рекультивации».

Возгорание на полигоне у поселка Круглово произошло утром 12 июня. По предварительным данным, которые приводит пресс-служба областного правительства, пожару способствовала засуха. Очевидцы сообщали, что дым был виден на побережье и даже в Калининграде. По состоянию на утро 13 июня площадь возгорания составляла 1000 кв. метров, к середине дня 14 июня она сократилась вдвое.